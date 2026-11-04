SEUL DE BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİLE GETİRDİĞİ HAKİKATİ SAVUNUYOR: DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Kasım 2025 ve Temmuz 2026'daki Ankara ziyaretlerinin ardından Güney Kore zirvesi, ikiliye ortaklıklarını birçok alanda ilerletmek için bir fırsat sunuyor. Her iki ülke de güvenilir ortaklara ihtiyaç duyuyor çünkü jeopolitik rekabet, teknolojiye ve tedarik zincirlerine erişimi zora sokuyor. İttifakları terk etmekle, kurallar arasında sıkışma ikilemiyle karşı karşıya kalındığında stratejik bağımsızlık seçeneğiyle ilerlemeyi seçen bu iki ülke, mevcut uluslararası sistemde bir meşruiyet sıkıntısı olduğunu hissediyor. Türkiye, dünyanın beşten büyük olduğunu savunurken, Güney Kore Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daha fazla seçilmiş, temsili ve hesap verebilir üye olmasını talep ediyor. Daha yakın işbirliği, her iki tarafın da mevcut ittifaklarından vazgeçmesini ya da aynı dış politikayı benimsemesini gerektirmeksizin seçeneklerini genişletebilir. Zirvede endüstriyel hedefler pratik kurumsal adımlarla birleştirildi. İmzalanan dört anlaşmada; bilim, teknoloji ve inovasyon; doğal kaynaklar ve madencilik; enerji; nükleer proje finansmanı ele alındı. Liderler ayrıca daha geniş kapsamlı savunma işbirliğini desteklerken, daha dengeli bir ticaret ilişkisi geliştirmek istediklerini yeniden teyit ettiler. Bu sonuçlar her ne kadar önemli olsa da kalıcı bir değişikliğe yol açmaları uygulamada atılan adımlara bağlı olacaktır.

EN ÖNEMLİ FIRSAT SAVUNMA ALANINDA



Ülkeler arası işbirliğinde en önemli fırsat savunma alanında ortaya koyuluyor. Başkan Erdoğan, Fırtına Obüsü ve ALTAY Tankı'nı başarılı emsal projeler olarak tanıtırken, Lee ise ortak üretim, teknolojik işbirliği ve üçüncü ülke pazarlarına girişin izlenmesi gereken bir sonraki adım olduğunu belirtti. Bu gündem sadece karşılıklı alımları artırmanın ötesine geçiyor.

İŞBİRLİĞİNDE KARŞILIKLILIK İLKESİ Ekonomik işbirliği de aynı karşılıklılık ilkesini gerektiriyor. Seul'de görüşüldüğü gibi serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi, yalnızca temel ticaret hedeflerine odaklanmak yerine yatırımı ve tedarikçi entegrasyonunu teşvik etmelidir. Koreli üreticiler daha fazla Türk tedarikçiye yeterlilik kazandırabilir ve bölgesel pazarlar için ortak ürünler geliştirilebilir. Elektrikli araç bileşenleri ve batarya geri dönüşümü, Kore'nin tedarik zinciri dayanıklılığını güçlendirirken Türkiye'nin katma değerini artırmak için pratik fırsatlar sunuyor. Bilim ve teknoloji anlaşması, rekabetçi ortak araştırma hibelerini ve üniversite-sanayi laboratuvarlarını desteklemelidir. Endüstriyel yapay zeka, robotik ve güç elektroniği, gerçekçi başlangıç alanları olarak değerlendirilebilir. Mühendisleri ve daha küçük yenilikçi firmaları finanse etmek ilişkiye, büyük şirketler arasında ara sıra yapılan anlaşmalardan daha sağlam bir temel kazandıracaktır.







"KUZEY KORE" VE "KARADENİZ" VURGUSU



Güvenlik işbirliği, aynı politikaların benimsenmesini değil, karşılıklı anlayışın geliştirilmesini gerektirir. Seul, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehdidiyle karşı karşıya. Ankara ise Karadeniz ve Orta Doğu çevresindeki güvensizliği yönetmek zorunda. Rusya-Kuzey Kore askeri işbirliği, farklı güvenlik ortamları arasındaki bağlantıyı gösteriyor. Türkiye'nin Seul'ün Kuzey Kore politikasına verdiği desteğin yeniden teyit edilmesi, daha yakın istişareler için bir zemin oluştururken, Kore de Ankara'nın bölgesel bilgisinden faydalanabilir. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, deniz güvenliğinin sağlanması ve diplomatik gerilimin azaltılması, her anlaşmazlıkta otomatik olarak aynı çizgide olmayı gerektirmeden ortak zeminde buluşma imkanı sunuyor. Bu gündemi sürdürmek, ülke liderlerinin daha sık bir araya gelmesini gerektirir. Bununla birlikte karşılıklı ziyaretler her ne kadar değerli olsa da kaydedilecek ilerleme, yeni bir devlet ziyareti düzenlenmesine bağlı olmak zorunda değildir. Liderler, uygun durumlarda G20 veya BM Genel Kurulu gibi platformlardan yararlanarak yıllık istişare toplantıları yapmayı taahhüt edebilir ve bu süreci bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek düzenli değerlendirmelerle destekleyebilir.