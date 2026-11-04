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Siber Güvenlik Başkanlığından iPhone ve WhatsApp uyarısı: Hesaplar tehlikede

Siber Güvenlik Başkanlığı, WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki hesapların ele geçirilerek dolandırıcılıkta kullanılmasına ilişkin şikâyetlerin arttığını bildirdi. Güncel olmayan iPhone cihazlarını hedef alan zararlı yazılımlara dikkat çekilen açıklamada, bazı gelişmiş saldırılarda zararlı içeriğin yalnızca görüntülenmesinin bile cihaz güvenliğini riske atabildiği belirtildi.

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Siber Güvenlik Başkanlığından iPhone ve WhatsApp uyarısı: Hesaplar tehlikede

Siber Güvenlik Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların bilgileri dışında ele geçirilen mesajlaşma hesapları üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.

Başkanlık tarafından yürütülen teknik incelemelerde, özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarını hedef alan zararlı yazılımların bu saldırılarda kullanılabildiği tespit edildi.

Siber Güvenlik Başkanlığından iPhone ve WhatsApp kullanıcılarına kritik uyarı.Siber Güvenlik Başkanlığından iPhone ve WhatsApp kullanıcılarına kritik uyarı.

ZARARLI İÇERİĞİ GÖRÜNTÜLEMEK BİLE RİSK OLUŞTURABİLİYOR

Açıklamada, zararlı yazılımların kötü amaçlı reklamlar, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara bulaşabildiği belirtildi.

Bazı gelişmiş saldırılarda ise zararlı içeriğin yalnızca görüntülenmesinin dahi cihaz güvenliğini tehlikeye atabildiğine dikkat çekildi.

Güncel olmayan iPhone’lar zararlı yazılımların hedefi olabiliyor.Güncel olmayan iPhone’lar zararlı yazılımların hedefi olabiliyor.

IPHONE KULLANICILARINA GÜNCELLEME ÇAĞRISI

Dijital güvenliğin sağlanması için cihazların güncel tutulması gerektiğini vurgulayan Başkanlık, özellikle iPhone kullanıcılarının "Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme" bölümünden en güncel iOS sürümünü yüklemelerini istedi.

Kullanıcılara, kaynağı belirsiz reklam ve bağlantılara tıklamamaları, güvenilir olmayan internet sitelerinden dosya indirmemeleri çağrısında bulunuldu.

BAĞLI CİHAZLAR LİSTESİ HER ERİŞİMİ GÖSTERMEYEBİLİYOR

Hesap güvenliğini artırmak için WhatsApp ve diğer uygulamaların güncel tutulması, iki aşamalı doğrulamanın etkinleştirilmesi ve WhatsApp'taki "Bağlı Cihazlar" bölümünün kontrol edilmesi önerildi.

Bununla birlikte, bazı gelişmiş saldırılarda yetkisiz erişimlerin bu bölümde görünmeyebileceği uyarısı yapıldı.

Zararlı içeriği yalnızca görüntülemek bile cihaz güvenliğini tehlikeye atabiliyor.Zararlı içeriği yalnızca görüntülemek bile cihaz güvenliğini tehlikeye atabiliyor.

TANIDIK HESAPTAN GELEN PARA TALEBİNİ ARAYARAK DOĞRULAYIN

Başkanlık, tanıdık kişilerden gelmiş olsa bile IBAN ve para transferi taleplerinin, ilgili kişi telefonla aranarak teyit edilmesi gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, tanınan bir kişinin gerçek hesabından gelen mesajın her zaman o kişi tarafından gönderilmiş olmayabileceği vurgulandı.

WhatsApp’taki “Bağlı Cihazlar” listesi her yetkisiz erişimi göstermeyebiliyor.WhatsApp’taki “Bağlı Cihazlar” listesi her yetkisiz erişimi göstermeyebiliyor.

HESABININ ELE GEÇİRİLDİĞİNDEN ŞÜPHELENENLER NE YAPMALI?

Hesabının ele geçirildiğinden şüphelenen kullanıcılardan, yakınlarını durumdan haberdar etmeleri ve hesap parolalarını güvenli bir cihaz üzerinden değiştirmeleri istendi.

Bankayla iletişime geçilmesi, dijital delillerin muhafaza edilerek yetkili makamlara başvurulması gerektiği belirtilen açıklamada, cihazın sıfırlanarak güncel yazılımın yeniden yüklenmesi de önerildi.

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