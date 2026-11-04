Zararlı içeriği yalnızca görüntülemek bile cihaz güvenliğini tehlikeye atabiliyor.

TANIDIK HESAPTAN GELEN PARA TALEBİNİ ARAYARAK DOĞRULAYIN

Başkanlık, tanıdık kişilerden gelmiş olsa bile IBAN ve para transferi taleplerinin, ilgili kişi telefonla aranarak teyit edilmesi gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, tanınan bir kişinin gerçek hesabından gelen mesajın her zaman o kişi tarafından gönderilmiş olmayabileceği vurgulandı.

WhatsApp’taki “Bağlı Cihazlar” listesi her yetkisiz erişimi göstermeyebiliyor.

HESABININ ELE GEÇİRİLDİĞİNDEN ŞÜPHELENENLER NE YAPMALI?

Hesabının ele geçirildiğinden şüphelenen kullanıcılardan, yakınlarını durumdan haberdar etmeleri ve hesap parolalarını güvenli bir cihaz üzerinden değiştirmeleri istendi.

Bankayla iletişime geçilmesi, dijital delillerin muhafaza edilerek yetkili makamlara başvurulması gerektiği belirtilen açıklamada, cihazın sıfırlanarak güncel yazılımın yeniden yüklenmesi de önerildi.

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