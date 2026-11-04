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Suriye adım adım Mekke İttifakı'na! Manidar zamanda manidar temas... İsrail, CIA ve derin Amerika'da panik!

Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılımının gündemde olduğu bir dönemde Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Riyad'a gitti. Şara ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemine dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde de Şam cephesinden "İttifaka katılmak için görüşmeler sürüyor" açıklaması gelmişti. Bilindiği üzere Ankara, Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılımını destekliyor. Ancak İsrail ve Derin Amerika, Şam'ın Ankara liderliğindeki 3'lü bloğa entegre olmasını istemiyor. Dahası CIA ajanı Rubin "Suriye katılırsa 3. Dünya Savaşı" çıkar diyerek İsrail adına kaos tüccarlığı yapıyor.

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Suriye adım adım Mekke İttifakı'na! Manidar zamanda manidar temas... İsrail, CIA ve derin Amerika'da panik!

Ankara-Riyad-İslamad arasında kurulan Mekke İttifakı, Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek yeni bir güvenlik mimari inşa etti.

İttifaka Suriye'nin katılımının gündemde olduğu bir dönemde Riyad'da dikkat çeken bir temas kayıtlara geçti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Yemame Sarayı'nda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Şam'ın Mekke İttifakı'na katılımının gündemde olduğu bir dönemde Suriye Cumhurbaşkanı Şara Suudi Arabistan'a gitti (Foto: AA)Şam'ın Mekke İttifakı'na katılımının gündemde olduğu bir dönemde Suriye Cumhurbaşkanı Şara Suudi Arabistan'a gitti (Foto: AA)


"BÖLGEDE GÜVENLİK VE İSTİKRAR SAĞLANMALI"

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip konuların ele alındığı, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Şara ile Bin Selman arasındaki görüşme kapsamında, iki ülke arasında çeşitli sektörlerde çok sayıda anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

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ŞAM: MEKKE İTTİFAKI'NA KATILMAK İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ekim ayında da Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Veliaht Prens Bin Selman ile bir araya gelmişti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılımına yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

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İSRAİL VE DERİN AMERİKA RAHATSIZ

Bilindiği üzere Ankara, Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılımını destekliyor. Ancak İsrail ve Derin Amerika, Şam'ın Ankara liderliğindeki 3'lü bloğa entegre olmasını istemiyor.

"SURİYE MEKKE ANLAŞMASI'NA KATILIRSA 3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR"

Nitekim CIA-Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Suriye'nin Mekke Anlaşması'na katılması halinde 3. Dünya Savaşı çıkacağını öne sürdü.

Ankara, Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılımını destekliyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Ankara, Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılımını destekliyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



Mekke Paktı üyesi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı "İsrail'in düşmanı" olarak tanımlayan Rubin, "Türkiye ideolojik bir devlettir ve Erdoğan halifeliği yeniden kurmak istiyor, Şara Türkiye'nin vekili gibi hareket ediyor" gibi ifadeler kullandı.

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