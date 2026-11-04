Ankara-Riyad-İslamad arasında kurulan Mekke İttifakı, Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek yeni bir güvenlik mimari inşa etti. İttifaka Suriye 'nin katılımının gündemde olduğu bir dönemde Riyad'da dikkat çeken bir temas kayıtlara geçti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Yemame Sarayı'nda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Şam'ın Mekke İttifakı'na katılımının gündemde olduğu bir dönemde Suriye Cumhurbaşkanı Şara Suudi Arabistan'a gitti (Foto: AA)





"BÖLGEDE GÜVENLİK VE İSTİKRAR SAĞLANMALI"



Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip konuların ele alındığı, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Şara ile Bin Selman arasındaki görüşme kapsamında, iki ülke arasında çeşitli sektörlerde çok sayıda anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

ŞAM: MEKKE İTTİFAKI'NA KATILMAK İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ekim ayında da Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Veliaht Prens Bin Selman ile bir araya gelmişti.



Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılımına yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.