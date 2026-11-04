Özgür Özel'in parayla imtihanı! Sarıgül'ün atkısından Yalım ve Böcek'in çantasına... "İşim olmaz" diyor çünkü kuryeleri var
YENİ Parti yine siyasi rüşvetle anılıyor. Emir Sarıgül'ün "Üç parçada 600 bin dolar verdik" itirafı sonrası köşeye sıkışan Özgür Özel "Benim parayla işim olmaz" diyerek kendini aklamaya kalktı. Özel'e bu savunmayı yaptıran ise para işlerini hep kuryeleri üzerinden yürütmesi oldu. Özkan Yalım'dan para alırken çocukluk arkadaşı Demirhan Gözaçan'ı kullanan Özel, Muhittin Böcek'in verdiği milyonlarda da "ağabeyi" Veli Ağbaba'yı aracı kıldı. Bu süreçte kimi zaman bagajına kimi zaman da atkı kutusuna para sıkıştırıldı. YENİ Parti'nin maskesini ise "baklava kutucular" indirdi: "Özgür çok kolay yalan söylüyor"
CHP'yi bölerek kurulan YENİ Parti son günlerde merkezinde Mustafa Sarıgül'ün olduğu zincirleme rüşvet skandalıyla çalkalanıyor.
Emir Sarıgül'ün "Babam, parti kuruluşunda Özgür Özel'e üç defada 600 bin dolar verdi" itirafıyla köşeye sıkışan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Gidin herkese sorun. Bir tane laf duyarsınız. 'Özgür Özel'in parayla işi olmaz" sözleriyle kendini savunmaya kalktı.
ÖZEL'İN PARAYLA İMTİHANI... YALIM VE BÖCEK'İN İTİRAFLARI
Ancak "Parayla işim olmaz" diyen Özel'in 'al takke ver külah' şeklindeki şaibeli para trafiğini bizzat en yakınındaki isimler açıklıyor.
Hem Özkan Yalım'ın hem de Muhittin Böcek-Gökhan Böcek ikilisinin Özgür Özel'le para trafiğine ilişkin itirafları var.
ÖZKAN YALIM'DAN 1.2 MİLYON TL ALDI: MAVİ VALİZİN İÇİNE KOYUVER
Görevden alınan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, şaibeli kurultay döneminde Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olması için iki parça halinde 1 milyon 200 bin TL verdiğini açıklamıştı.
Paranın 1 milyon TL'sini Özel'in aracının bagajındaki mavi çantanın içine bırakmıştı.
13 Ekim 2023 tarihli mesajda Özel'in Yalım'a, "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içerisine koyuver" dediği görülmüştü.
BÖCEK ÖZEL'E VERDİĞİ PARALARI TEK TEK ANLATTI
Antalya eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Özel'in isteğiyle seçim döneminde 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin Dolar ve 15 milyon TL dağıttıklarını, Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin Euro elden verdiğini açıklamıştı.
Muhittin Böcek'in "Parayı verdim" dediği tarihte Ferdi Zeyrek'i ziyaret ettiğine ilişkin sosyal medya paylaşımları ortaya çıkmıştı.
KURYE AĞBABA
Adaylık vizesi alabilmek için Özel'in talimatı doğrultusunda harekete geçtiklerini aktaran Böcek, kurulan kurye sistemini şu sözlerle dile getirmişti:
"Adaylığımın en kritik günlerinde Ankara'da lüks bir otelde kalıyordum. Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba oğlum Mustafa Gökhan Böcek'i aradı. Oğlum, 1 milyon Euro nakit parayı teslim etmek üzere gün içinde CHP Genel Merkez binasına gitti ve parayı teslim etti."
ÖZGÜR ÖZEL BAKLAVACILARIN GÖRÜNTÜLERİNİ NEDEN AÇIKLAYAMADI?
Öte yandan Özgür Özel Manavgat'taki baklava kutularının içindeki Euro'lara ilişkin de 32.5 saatlik kamera kaydı açıklayacaktı. Ancak mahkeme bitti, rüşvetçiler cezalarını aldı. Özel bir türlü beklenen kayıtları açıklayamadı.
Son olarak 29 Ekim'de katıldığı SÖZCÜ TV yayınında eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara için "6 saat içinde partiden attık. Neden..? Suçüstü görüntüleri var. Polis operasyon yapmış. Baklava kutusu, parası, ıvır zıvırı... 6 saate kesin ihraç talebiyle disipline verdik" dedi.
ÖZEL'İN MASKESİNİ BAKLAVACI DÜŞÜRDÜ: YALAN SÖYLÜYOR
Bunun üzerine Niyazi Nefi Kara, Özgür Özel'in yalanını ortaya çıkardı.
Özel'in kendisine ihraç etmediğini, baklava kutusu görüntülerinden 3 ay sonra CHP'den kendisinin istifa ettiğini söyleyen Kara, "Bir partinin genel başkanının ekranlar önünde halka bu kadar kolay yalan söyleyebilmesini ülkemin geleceği açısından endişeyle takip ettim" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN PARAYLA İMTİHANI: SİSTEMİ KURYELER ÜZERİNDEN YÜRÜTTÜ
Gelinen bu noktada "Parayla işim olmaz" diyen Özgür Özel'in para işlerini "kuryeleri" üzerinden yürüttüğü gözler önüne serildi.
Özkan Yalım'ın Özgür Özel'in çocukluk arkadaşı Demirhan Gözaçan'a, Muhittin Böcek'in Özel'in "ağabeyim" dediği Veli Ağbaba'ya Özel adına para teslim etmesi sistemi açık etti.
Rüşvetten tutuklanan Niyazi Nefi Kara'nın "Çok kolay yalan söylüyor" dediği Özgür Özel hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçlamasıyla fezleke de bulunuyor.