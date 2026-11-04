CHP'yi bölerek kurulan YENİ Parti son günlerde merkezinde Mustafa Sarıgül 'ün olduğu zincirleme rüşvet skandalıyla çalkalanıyor. Emir Sarıgül'ün "Babam, parti kuruluşunda Özgür Özel'e üç defada 600 bin dolar verdi" itirafıyla köşeye sıkışan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel , "Gidin herkese sorun. Bir tane laf duyarsınız. 'Özgür Özel'in parayla işi olmaz" sözleriyle kendini savunmaya kalktı.

Emir Sarıgül'ün ʺÜç parçada 600 bin dolar verdikʺ itirafı sonrası köşeye sıkışan Özgür Özel ʺBenim parayla işim olmazʺ diyerek kendini aklamaya kalktı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) ÖZEL'İN PARAYLA İMTİHANI... YALIM VE BÖCEK'İN İTİRAFLARI Ancak "Parayla işim olmaz " diyen Özel'in 'al takke ver külah' şeklindeki şaibeli para trafiğini bizzat en yakınındaki isimler açıklıyor. Hem Özkan Yalım 'ın hem de Muhittin Böcek -Gökhan Böcek ikilisinin Özgür Özel'le para trafiğine ilişkin itirafları var.

Özkan Yalım Özgür Özel'e iki parça halinde 1 milyon 200 bin TL verdiğini açıklamıştı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



ÖZKAN YALIM'DAN 1.2 MİLYON TL ALDI: MAVİ VALİZİN İÇİNE KOYUVER



Görevden alınan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, şaibeli kurultay döneminde Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olması için iki parça halinde 1 milyon 200 bin TL verdiğini açıklamıştı.

Paranın 1 milyon TL'sini Özel'in aracının bagajındaki mavi çantanın içine bırakmıştı.

13 Ekim 2023 tarihli mesajda Özel'in Yalım'a, "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içerisine koyuver" dediği görülmüştü.