Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor! Senaryolar belli oldu: Refah payı ve seyyanen zam formülü masada
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesinde takvim netleşmeye başladı. AK Parti kaynaklarına göre, 27 Kasım'da bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından düzenlemeye ilişkin çalışmalar başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini hedeflediği düzenlemede, Ocak 2027 enflasyon zammına ek olarak refah payı ve seyyanen artış formülleri değerlendirilecek. Masadaki senaryolar arasında 5 ila 20 puanlık refah payı ve seyyanen zam formülleri bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu emekli maaşı düzenlemesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
AK Parti kaynakları, milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemenin görüşüleceği takvime ilişkin açıklamada bulundu.
Kaynaklar 27 Kasım'da bütçe görüşmelerinin sona ermesinden sonra düzenlemenin görüşülmeye başlanacağını söyledi.
SEYYANEN ARTIŞ VE REFAH PAYI
A Haber muhabiri Kübra Bal'ın AK Parti kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, bütçe görüşmelerinin ardından başlayacak çalışmalarda enflasyon zammına ek olarak seyyanen artış ve refah payı olmak üzere iki formül değerlendirilecek. Düzenlemede çalışan emekliler, 65 yaş üstü emekliler, prim gün sayısı ve düşük maaş alanların durumu dikkate alınacak. Yaklaşık 18 milyon emeklinin 5 milyonunun en düşük aylığı aldığı belirtilirken kademeli emeklilik düzenlemesinin gündemde olmadığı, Bağ-Kur prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesinin ise zor görüldüğü aktarıldı. Asgari ücret görüşmelerinde de işveren maliyetleri, üretim ve istihdam dengesinin gözetileceği bildirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI: İHTİYAÇ DUYULAN DÜZENLEMEYİ HAYATI GEÇİRMEYİ ÜMİT EDİYORUZ
Başkan Erdoğan, 26 Ekim 2026 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Emeklilerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu, daha önce pek çok defa samimiyetle ifade ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. İnşallah 2027 Bütçesinde, başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi, adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."
En düşük emekli aylığı halihazırda Temmuz 2026 düzenlemesiyle 23 bin 552 TL seviyesinde bulunuyor.
BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞMA YAPIYORUZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 3 Kasım 2026'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emekli düzenlemesine ilişkin konuştu.
Işıkhan, şunları kaydetti
"Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz."
MASADAKİ SENARYOLAR
Peki masada hangi senaryolar var? Enflasyon artışına ek olarak 5 ila 20 puan arasında refah payı verilmesi seçenekler arasında yer alıyor. Kök maaş iyileştirmesi ve emekliler arasındaki gelir farklarının azaltılması da değerlendirilen formüller arasında bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN 2 FORMÜL
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise emekli maaşlarına yönelik düzenlemede iki formülün öne çıktığını belirtti.
İlk formülün refah payı olduğunu belirten Erdem, "Şimdi biz ne bekliyoruz? yüzde 10 civarında bir enflasyon artışı bekliyoruz Ocak ayında. Bunun üzerine konulacak 10 puan, 15 puan, hatta ben 20 puan bile düşünülebileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla böyle bir refah payıyla birlikte Ocak artışının yüzde 30'lara yaklaşması söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.Emekli düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek? Faruk Erdem açıkladı
İkinci formülün ise seyyanen zam olduğunu söyleyen Faruk Erdem, "Kademeli olacak, öyle gözüküyor. Yani en düşük maaştan başlayarak yüksek maaşlara doğru azalan bir seyyanen artış. Böylece o taban maaş belirleme ihtiyacını ortadan kaldıracak, belli bir seviyeye getirecek emekli maaşlarını bir düzenleme gelebilir." dedi.
KADEMELİ EMEKLİLİK YOK
Erdem, kademeli emeklilik konusunda ise "Kademeli emeklilikte de herkes bunu konuşuyor biliyorsun. Kademeli emeklilik bu kapsamda yok. Zaten hani bununla ilgili bir çalışma olmadığını da, böyle bir hazırlığın da olmadığını defalarca ben söyledim. " diyerek böyle bir hazırlığın gündemde olmadığını vurguladı.
ASGARİ ÜCRET
Asgari ücrette yüzde 28-30 civarında artış beklediğini belirten Erdem, işverenlere sağlanan desteğe ilişkin "Şu anda her bir asgari ücretli için 750 liralık bir teşvik var, belki o artabilir." değerlendirmesinde bulundu.