A Haber muhabiri Kübra Bal'ın AK Parti kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, bütçe görüşmelerinin ardından başlayacak çalışmalarda enflasyon zammına ek olarak seyyanen artış ve refah payı olmak üzere iki formül değerlendirilecek. Düzenlemede çalışan emekliler, 65 yaş üstü emekliler, prim gün sayısı ve düşük maaş alanların durumu dikkate alınacak. Yaklaşık 18 milyon emeklinin 5 milyonunun en düşük aylığı aldığı belirtilirken kademeli emeklilik düzenlemesinin gündemde olmadığı, Bağ-Kur prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesinin ise zor görüldüğü aktarıldı. Asgari ücret görüşmelerinde de işveren maliyetleri, üretim ve istihdam dengesinin gözetileceği bildirildi.

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞMA YAPIYORUZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 3 Kasım 2026'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emekli düzenlemesine ilişkin konuştu.

Emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis'e çevrildi

Işıkhan, şunları kaydetti

"Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz."

MASADAKİ SENARYOLAR

Peki masada hangi senaryolar var? Enflasyon artışına ek olarak 5 ila 20 puan arasında refah payı verilmesi seçenekler arasında yer alıyor. Kök maaş iyileştirmesi ve emekliler arasındaki gelir farklarının azaltılması da değerlendirilen formüller arasında bulunuyor.