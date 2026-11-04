CHP ile Yeni Parti arasındaki hesaplaşmada sert suçlamalarla belediyedeki iş birliği hesabı aynı açıklamada buluştu. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 'i partiyi bölmek ve kendisine koltuk aramakla suçladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olası bir başkan vekilliği seçimi için de Yeni Parti'ye birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

"Bunun tek açıklaması var: Kendinize koltuklar inşa etmek istiyorsunuz. Koltuk arıyorsunuz kendinize. Burada bir siyasal mücadele yapmak yerine size bir parti gerekiyordu. Ve siz o partiyi kurdunuz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalamak ve bölmek istediniz."

"Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ni böldünüz? Neden Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini bölerek kendinize başka bir parti inşa ettiniz? Soruyoruz arkadaşlara: Sizin ideolojik, politik olarak Altıok'tan ne farkınız var? Bizim programımızdan ne farkınız var? Hiçbir politik fark göremiyoruz. Bence onlar da göremiyor."

Yeni Parti ile CHP arasında ideolojik ve politik bir fark göremediklerini savunan Sarı, Özel ve beraberindekilere şu soruları yöneltti:

Sarı’dan Özel’e Altıok çıkışı: Politik farkınızı göremiyoruz.

İBB HESABINA PARTİ KİMLİĞİ DE EKLENDİ

Sarı'nın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm, İstanbul'da iş birliğini sürdürmek için verilen tavizler oldu. Bazı CHP'li belediye meclis üyelerinin partilileri istifaya ve başka bir partiye katılmaya çağırdığını ileri süren Sarı, başka bir partinin siyasi faaliyetlerine katılan üyelerden de şikâyet etti.

CHP yönetiminin bu süreçteki tutumunu ise şu sözlerle anlattı:

"Hatta bakın, biz çok büyük fedakarlıklar da yaptık bu konuda. Neydi o fedakarlıklarımız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin zedelenmesini bile, örselenmesini bile sineye çektik."

Sarı, parti kimliğine zarar verdiğini söylediği davranışlara neden katlandıklarını doğrudan olası İBB seçimiyle açıkladı:

"Şimdi bütün bunların hepsini biz gördük, yaşadık, not ettik, kaydettik. Ve bu ayrışmanın tarafı olmayalım diye İstanbul'da ortaya çıkabilecek olası bir seçime karşı birlikte olalım, birlikte hareket edelim, bir ayrışma oluşmasın diye bunlardan bir kısmını sineye çektik. Ama bu artık sürdürülemez noktaya geldi."

Bu açıklamayla Sarı, CHP'nin kurumsal kimliğinin örselenmesini de belediyedeki birlikteliği korumak için gösterilen "fedakarlıklar" arasında saydı.