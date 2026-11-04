CHP’den Özgür Özel’e sert çıkış: Kendinize koltuk arıyorsunuz, partiyi parçalamak istediniz
CHP ile Yeni Parti arasındaki koltuk kavgasında parti kimliği bile İBB hesabının gerisinde kaldı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel ve beraberindekilere “Koltuk arıyorsunuz kendinize” diye yüklenirken İstanbul için iş birliği çağrısı yaptı. Sarı, birlikte hareket edebilmek uğruna CHP’nin kurumsal kimliğinin zedelenmesini bile sineye çektiklerini açıkladı.
CHP ile Yeni Parti arasındaki hesaplaşmada sert suçlamalarla belediyedeki iş birliği hesabı aynı açıklamada buluştu. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i partiyi bölmek ve kendisine koltuk aramakla suçladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olası bir başkan vekilliği seçimi için de Yeni Parti'ye birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
Partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sarı, ayrışmanın "sürdürülemez" noktaya geldiğini belirtti. İş birliğini korumak adına nelere katlandıklarını anlatırken CHP'nin kurumsal kimliğinin örselenmesini de bu listeye ekledi.
"KOLTUK ARIYORSUNUZ KENDİNİZE"
Yeni Parti ile CHP arasında ideolojik ve politik bir fark göremediklerini savunan Sarı, Özel ve beraberindekilere şu soruları yöneltti:
"Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ni böldünüz? Neden Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini bölerek kendinize başka bir parti inşa ettiniz? Soruyoruz arkadaşlara: Sizin ideolojik, politik olarak Altıok'tan ne farkınız var? Bizim programımızdan ne farkınız var? Hiçbir politik fark göremiyoruz. Bence onlar da göremiyor."
Ayrılığın kongre takviminden kaynaklandığı yönündeki açıklamalara karşı çıkan Sarı, Yeni Parti'nin kuruluşunu koltuk arayışı olarak nitelendirdi:
"Bunun tek açıklaması var: Kendinize koltuklar inşa etmek istiyorsunuz. Koltuk arıyorsunuz kendinize. Burada bir siyasal mücadele yapmak yerine size bir parti gerekiyordu. Ve siz o partiyi kurdunuz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalamak ve bölmek istediniz."
İBB HESABINA PARTİ KİMLİĞİ DE EKLENDİ
Sarı'nın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm, İstanbul'da iş birliğini sürdürmek için verilen tavizler oldu. Bazı CHP'li belediye meclis üyelerinin partilileri istifaya ve başka bir partiye katılmaya çağırdığını ileri süren Sarı, başka bir partinin siyasi faaliyetlerine katılan üyelerden de şikâyet etti.
CHP yönetiminin bu süreçteki tutumunu ise şu sözlerle anlattı:
"Hatta bakın, biz çok büyük fedakarlıklar da yaptık bu konuda. Neydi o fedakarlıklarımız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin zedelenmesini bile, örselenmesini bile sineye çektik."
Sarı, parti kimliğine zarar verdiğini söylediği davranışlara neden katlandıklarını doğrudan olası İBB seçimiyle açıkladı:
"Şimdi bütün bunların hepsini biz gördük, yaşadık, not ettik, kaydettik. Ve bu ayrışmanın tarafı olmayalım diye İstanbul'da ortaya çıkabilecek olası bir seçime karşı birlikte olalım, birlikte hareket edelim, bir ayrışma oluşmasın diye bunlardan bir kısmını sineye çektik. Ama bu artık sürdürülemez noktaya geldi."
Bu açıklamayla Sarı, CHP'nin kurumsal kimliğinin örselenmesini de belediyedeki birlikteliği korumak için gösterilen "fedakarlıklar" arasında saydı.
SUÇLAMALAR SERT, İŞ BİRLİĞİ KAPISI AÇIK
Öte yandan Sarı, CHP'yi parçalamakla suçladığı Yeni Parti ile İstanbul'da birlikte hareket etmek istediklerini yineledi. Cumhur İttifakı ile muhalefetin belediye meclis üyesi sayıları arasındaki farkın azaldığına dikkat çekerek şu mesajı verdi:
"Biz bütün bunlara rağmen yine de Cumhuriyet Halk Partisi olarak AKP'ye İstanbul'u kaybettirmemek için iş birliğine açık olduğumuzu, birlikte olduğumuzu, birlikte davranacağımızı ilan ediyoruz."
İki kişinin ihraç edildiğini, istifaların ardından Yeni Parti'nin kendi grubunu kurduğunu belirten Sarı, Yeni Parti'ye yönelik tepkisini şu sözlerle sürdürdü:
"Ayrışan taraf onlar, biz değiliz. Partiden ayrılan, istifa edenler onlar, biz değiliz. Kendi yollarına giden onlar, biz değiliz."
Sarı, İstanbul'daki belediye başkanları ve meclis üyeleriyle yapılacak toplantıların ardından izlenecek yolu belirleyeceklerini açıkladı. CHP'yi bölme ve koltuk arama suçlamaları yönelttiği Yeni Parti ile İBB'de iş birliği seçeneğini gündemde tuttu.