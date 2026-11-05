Mehmet Sevigen'den CHP'yi sarsacak sözler! İmamoğlu-Sarıgül karşılaştırması: "Aralarında bir fark görmüyorum"
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaları değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu ile Mustafa Sarıgül'ü parasal konular üzerinden karşılaştıran Sevigen, “Bu tarz parasal konularda İmamoğlu ile Sarıgül arasında bir fark görmüyorum” dedi. Özgür Özel'e yönelik sert sorular yönelten Sevigen, Sarıgül'e de dokunulmazlığının kaldırılması çağrısında bulundu.
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik kara para aklama ve cinsel istismar gibi iddialara ilişkin soruşturma, siyaset dünyasında deprem etkisine yol açtı.Emir Sarıgül'ün, babasının Özgür Özel'e hediye paketleri arasında 350 bin dolar verdiğini itiraf ettiği soruşturmayla ilgili konuşan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, tabloyu "Vahimin de ötesinde" ifadeleriyle yorumladı.
HEPSİ 'ÖZEL'E RÜŞVET VERDİM' DİYOR:
Sevigen, iddiaların CHP yönetimi açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirterek Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı: "Özkan Yalım da, Böcek de, Sarıgül ailesi de 'Özel'e rüşvet verdim' diyor. Bunların hepsi sizin adamınızdı. Hepsi mi yalan söylüyor? Sizinle yol yürüyen adamlar bu kadar mı yalan söylemeye müsait? Siz bu adamlara kefil olarak yola çıkmadınız mı? Sayın Özel'in seçmeni bunu nasıl görmüyor? Özgür Özel Türkiye için beka meselesi hâline gelmiştir. Maalesef durum artık bu noktaya kadar gelmiştir."
İMAMOĞLU, SARIGÜL'DEN FARKSIZ:
"Deniz Baykal döneminde Sarıgül'e yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayıp ihraç istemiyle disipline verdik. Sarıgül adam başı 100'er bin dolar vererek ihraç kararının çıkmasını engelledi. Sonrasında da Baykal'ın karşısına rakip oldu. Üzülerek söylüyorum, bu tarz parasal konularda İmamoğlu ile Sarıgül arasında bir fark görmüyorum."
'DOKUNULMAZLIĞIMI KALDIRIN' DEMELİ:
"Sarıgül eğer kendisinin temiz olduğuna inanıyorsa çıkıp 'Dokunulmazlığımı kaldırın' demeli. Konuşulanlar son derece vahim. Mutlaka önce aklanmalı, sonra istiyorsa yoluna devam etmeli."
Haber: Murathan Yıldırım