Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik kara para aklama ve cinsel istismar gibi iddialara ilişkin soruşturma, siyaset dünyasında deprem etkisine yol açtı.Emir Sarıgül'ün, babasının Özgür Özel'e hediye paketleri arasında 350 bin dolar verdiğini itiraf ettiği soruşturmayla ilgili konuşan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, tabloyu "Vahimin de ötesinde" ifadeleriyle yorumladı.

Mehmet Sevigen, Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaları değerlendirdi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

HEPSİ 'ÖZEL'E RÜŞVET VERDİM' DİYOR:

Sevigen, iddiaların CHP yönetimi açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirterek Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı: "Özkan Yalım da, Böcek de, Sarıgül ailesi de 'Özel'e rüşvet verdim' diyor. Bunların hepsi sizin adamınızdı. Hepsi mi yalan söylüyor? Sizinle yol yürüyen adamlar bu kadar mı yalan söylemeye müsait? Siz bu adamlara kefil olarak yola çıkmadınız mı? Sayın Özel'in seçmeni bunu nasıl görmüyor? Özgür Özel Türkiye için beka meselesi hâline gelmiştir. Maalesef durum artık bu noktaya kadar gelmiştir."