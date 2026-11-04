Bakanlık, raporda Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının uluslararası hukukla bağdaşmayan, gerçeklerden kopuk ve maksimalist tezlerinin savunulduğunu belirtti. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edildiği vurgulandı.

Raporda özellikle siyasi kriterler, yargı ve temel haklar alanında yer alan iddiaların reddedildiği açıklamada, bu değerlendirmelerin bazı AB yetkililerinin çifte standartlı ve tutarsız yaklaşımını yansıttığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı , Avrupa Komisyonunun 2026 yılı Genişleme Paketi kapsamında hazırladığı Türkiye Raporu hakkında yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, raporun Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik "ön yargılı ve hakkaniyetten uzak tutumunu" bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Rapordaki Doğu Akdeniz değerlendirmelerinin uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı olduğu belirtilen açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası'na ilişkin ifadelerin de herhangi bir hükmünün bulunmadığı bildirildi.

EKONOMİK İLERLEMEYE İLİŞKİN TESPİTLER OLUMLU KARŞILANDI

Bakanlık, raporda Türkiye'nin ekonomik ve parasal politikalardaki ilerlemesine, iyi işleyen piyasa ekonomisine ve AB içindeki rekabet baskılarıyla baş edebilme kapasitesine ilişkin tespitleri önemli bulduğunu açıkladı.

Türkiye'nin bağlantısallık, tedarik ve değer zincirlerinin dayanıklılığı ile savunma ve güvenlik alanlarındaki rolüne yapılan atıflar da olumlu değerlendirildi. Rapordaki ekonomik ve ticari veriler doğrultusunda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi beklentisi yeniden dile getirildi.

AB'YE SOMUT KARAR ÇAĞRISI

Türkiye-AB ilişkilerinin dar siyasi hesapların ve tek taraflı yaklaşımların ötesinde, ortak çıkarlar ve uzun vadeli bir vizyon temelinde şekillenmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin, ortaklık hukuku ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde ilişkileri karşılıklı güven, saygı ve hakkaniyet anlayışıyla ilerletmeye hazır olduğu belirtildi. AB'ye, son dönemde artan diyaloğu Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirecek somut kararlara dönüştürme çağrısı yapıldı.

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