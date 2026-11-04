Netanyahu'ya desteğin Trump'a bedeli! Cumhuriyetçilerin yenilgisinin faturası İsrail'e
ABD’de 2026 Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin ağır yenilgiye uğraması ve Demokratların kontrolü ele geçirmesi, Washington-Tel Aviv hattında büyük bir kriz dalgası başlattı. İsrailli muhalif lider Yair Golan, Netanyahu'nun ABD'de Cumhuriyetçiler için de Demokratlar için de zehir olduğuna dikkat çekti. İşte İsrail'e desteğin Trump'a bedeli...
ABD'de 2026 ara seçimlerinde Demokratlar hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu sağlarken Cumhuriyetçi Donald Trump ise büyük bir yenilgiye uğradı. Savaşları bitirme vaadiyle 2024 başkanlık seçimini kazanan Trump, Oval Ofis'teki iki yılı boyunca çok sayıda savaş başlattı. Bugün ortaya çıkan tabloya göre ise İsrail'e desteğinin bedelini ödüyor.
"NETANYAHU HEM DEMOKRATLAR HEM DE CUMHURİYETÇİLER İÇİN ZEHİRLİ"
İsrail'de geçtiğimiz hafta düzenlenen genel seçimde Demokratlar Partisinin bir numaralı milletvekili olan Yair Golan, ABD seçiminin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Golan, yaptığı paylaşımda "ABD'deki bu geceki ara seçim sonuçları, Netanyahu'nun hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler nezdinde ne kadar zehirli olduğunu ortaya koyuyor." dedi.
Netanyahu ve Ben-Gvir'in görevde kalmaya devam etmesinin, İsrail ile ABD'yi çatışmaya sokabileceğini belirten Golan, şu ifadeleri kullandı:
"İsrail'in dünyadaki konumunu restore edecek, uzun vadeli siyasi-stratejik düzenlemeleri ilerletecek ve güvenliğini garanti altına alacak bir hükümete ihtiyacı var. Önümüzde duran seçim şudur: Netanyahu'nun İsrail'i — boykot edilen, geri kalmış ve tecrit edilmiş bir 'Süper Sparta' mı, yoksa güçlü, gelişmiş, özgür ve güvenli bir İsrail mi. Netanyahu seçimleri kaybetti. İsrail için tehlike arz ediyor. Kaybedecek vaktimiz yok. Hemen bir değişim hükümeti kurulmalı."
"Netanyahu göreve devam edemez"
- İsrailli muhalif siyasetçiler, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların zafere ulaştığı ABD ara seçimlerinden sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun göreve devam edemeyeceğini vurguladı.
- ABD ara seçim sonuçlarını Netanyahu ve İsrail'e verilen destek bağlamında değerlendiren İsrailli muhalefet liderleri, ABD'de bu desteğin seçimlerde kaybetme nedenine dönüştüğüne işaret etti.
- Muhalefetteki Birlikte Listesi liderlerinden eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'deki seçim sonuçlarının ardından "Netanyahu ile birlik hükümeti olasılığı tamamen ortadan kalkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
- Lapid, "İsrail, onun başbakan olarak kalmasına izin veremez. Bu, güvenliği tehlikeye atar, demokrasiyi tehlikeye atar ve bizi uluslararası alanda mahveder." ifadelerini kullandı
İSRAİL BASINI "TEL AVİV'E KRİZ" DEDİ
İsrial gazetesi The Jerusalem Post "ABD Demokratlarının tsunami etkisi: Cumhuriyetçilerin yenilgisinden sonra İsrail'in karşı karşıya olduğu üç büyük zorluk" başlıklı bir analiz yayımladı ve Trump'ın kaybının Tel Aviv için olumsuz sonuçlarına dikkat çekti.
ABD'DE İSRAİL KARŞITI DALGA BÜYÜYOR
Trump'ın İran stratejisi, Kongre'nin Demokratların kontrolünde olması ve 2028 başkanlık yarışının İsrail ile Washington arasındaki ilişkisini yeniden şekillendireceğine dikkat çeken The Jerusalem Post, ABD'de İsrail karşıtı dalganın giderek büyüdüğünü vurguladı.
TRUMP DA KABUL ETTİ: "İRAN ETKİLEDİ"
FOX News yorumcularının "Savaş olmasaydı sonuçlar yüzde 100 farklı olurdu" şeklindeki analizine dikkat çeken ve Trump'ın da seçim sonuçlarında ABD'nin İran'a karşı savaşının etkili olduğunu kabul ettiğini hatırlatan The Jerusalem Post, olası her senaryoda İsrail ile Beyaz Saray'ın çıkarlarının örtüşmeyeceğini belirtti.ABD seçimleri sonrası İsrail'de kriz!
OYLAMA DEVAM EDERKEN TRUMP İSRAİL'E YARDIMI KESTİ
Trump, dün henüz sandıklar kapanmamışken yaptığı bir açıklama ile dikkat çekmişti. Trump İsrail'e yıllık olarak yapılan 4 milyar dolarlık askeri ve mali yardımın 2026 yılı sonunda durdurulacağı konusunda Netanyahu ile anlaştıklarını açıkladı. Trump açıklamasında ABD'deki siyasi muhalefetin İsrail'e yapılan yardımı Cumhuriyetçilere karşı bir koz olarak kullanmasından rahatsız olduğunu söyledi.
"AMERİKALILAR BENDEN BIKARSA İSRAİL'E TAŞINIRIM"
ABD Başkanı ayrıca FOX News'a verdiği bir röportajda ise Amerikalıların kendisinden bıkması durumunda İsrail'e taşınabileceğin ve başbakan olabileceğini söyleyerek espri yaptı.