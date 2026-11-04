Trump'ın İran stratejisi, Kongre'nin Demokratların kontrolünde olması ve 2028 başkanlık yarışının İsrail ile Washington arasındaki ilişkisini yeniden şekillendireceğine dikkat çeken The Jerusalem Post, ABD'de İsrail karşıtı dalganın giderek büyüdüğünü vurguladı.

İsrial gazetesi The Jerusalem Post "ABD Demokratlarının tsunami etkisi: Cumhuriyetçilerin yenilgisinden sonra İsrail'in karşı karşıya olduğu üç büyük zorluk" başlıklı bir analiz yayımladı ve Trump'ın kaybının Tel Aviv için olumsuz sonuçlarına dikkat çekti.

Trump. Fotoğraf: Reuters

TRUMP DA KABUL ETTİ: "İRAN ETKİLEDİ"

FOX News yorumcularının "Savaş olmasaydı sonuçlar yüzde 100 farklı olurdu" şeklindeki analizine dikkat çeken ve Trump'ın da seçim sonuçlarında ABD'nin İran'a karşı savaşının etkili olduğunu kabul ettiğini hatırlatan The Jerusalem Post, olası her senaryoda İsrail ile Beyaz Saray'ın çıkarlarının örtüşmeyeceğini belirtti.

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OYLAMA DEVAM EDERKEN TRUMP İSRAİL'E YARDIMI KESTİ

Trump, dün henüz sandıklar kapanmamışken yaptığı bir açıklama ile dikkat çekmişti. Trump İsrail'e yıllık olarak yapılan 4 milyar dolarlık askeri ve mali yardımın 2026 yılı sonunda durdurulacağı konusunda Netanyahu ile anlaştıklarını açıkladı. Trump açıklamasında ABD'deki siyasi muhalefetin İsrail'e yapılan yardımı Cumhuriyetçilere karşı bir koz olarak kullanmasından rahatsız olduğunu söyledi.

"AMERİKALILAR BENDEN BIKARSA İSRAİL'E TAŞINIRIM"

ABD Başkanı ayrıca FOX News'a verdiği bir röportajda ise Amerikalıların kendisinden bıkması durumunda İsrail'e taşınabileceğin ve başbakan olabileceğini söyleyerek espri yaptı.

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