Gerson Silva sürprizi

Yeni sezon öncesi az ama öz transfer yapma hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe için dış basından çok sayıda iddia geliyor. Brezilya basınına göre Sarı-Lacivertliler, Flamengo formasını giyen Gerson Silva'yla ilgileniyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun 27 yaşındaki orta alan oyuncusunu listenin ilk sırasına aldığı ve görüşmelerin devam ettiği de öne sürüldü.

BEKLENENİ VEREMEDİ

2016 yılında Fluminense'den 18.5 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olan Gerson büyük beklentilere karşın Avrupa'da istediği kariyeri yapamadı. Sambacı, Fiorentina ve Marsilya sonrası 1.5 yıl önce 15 milyon Euro'ya Flamengo'ya transfer olmuştu.