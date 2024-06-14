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10 farklı şehirde yıldızlar geçidi

EURO 2024 bugün start alıyor. 10 farklı şehirde 24 takımın sahne alacağı turnuvanın finali 14 Temmuz’da oynanacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Haziran 2024 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:02
10 farklı şehirde yıldızlar geçidi

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EURO 2024 Almanya'nın ev sahipliğinde 10 farklı şehirde oynanacak. 24 takımın katılacağı turnuvada 6 grupta 4'er takım mücadele edecek. Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımların yanı sıra en iyi 4 grup üçüncüsü de son 16 turuna kalacak.

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Hırvatistan gibi önemli takımlar turnuvada boy gösterecek. Avrupa Futbol Şampiyonası finali ise 14 Temmuz'da oynanacak. Turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirler ise Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf olacak. Maçlar TRT 1 ve TRT Spor tarafından yayınlanacak.

EN GOLCÜSÜ RONALDO
EURO 2024'te mücadele edecek 24 takımın golcüleri arasında en ön sırada yer alan isim Portekizli Cristiano Ronaldo. Yıldız oyuncu, 130 golle turnuvada yer alacak golcüler içinde milli takımına açık ara en fazla skor katkısı veren isim olarak ön plana çıkıyor.

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