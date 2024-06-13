Bitmeyen efsane Ronaldo

A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakiplerinden biri olan Portekiz, hazırlık maçında İrlanda'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya 2 gol atan Cristiano Ronaldo damga vurdu. 39 yaşındaki yıldız milli formayla 130. golünü atarken, kariyerinin ise 895. golünü kaydetti. İlerleyen yaşına rağmen Portekiz'in turnuvadaki en önemli kozu olması beklenen yıldız futbolcu, Avrupa Şampiyonası tarihinde 5 turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu konumunda. Ronaldo, Euro 2024'te de gol bularak bu rekorunu 6'ya çıkarmaya çalışacak. Ayrıca tecrübeli futbolcu turnuva tarihinde kaydettiği 14 golle, 9 gollü Michel Platini ve 7'şer gollü Alan Shearer ile Antoine Griezmann'ın önünde yer alıyor.

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