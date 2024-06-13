Alzate hamlesi

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor yeni sezonda savunmasını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bordo-Mavililer'in daha önce de gündemine gelen Kolombiyalı stoper Steven Alzate için teklif yaptığı ifade edildi. Brighton'ın Standart Liege'e kiraladığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu, sezonun sona ermesiyle birlikte bonservisini eline almıştı. Alzate'nin Trabzonspor'un önerdiği kontrata nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Bu sezonu Belçika ekibi Liege'de noktalayan tecrübeli savunmacı çıktığı 25 maçta 2 gol, 4 asiste imza attı. İhtiyaç duyulması halinde ön liberoda da görev yapabilen Alzate'nin 4 milyon Euro'luk bir piyasa değeri bulunuyor.

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