Fenerbahçe’de Joaquin Correa iddiası

F.Bahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan medyasına göre Sarı-Lacivertliler, İnter'in Arjantinli yıldızı Joaquin Correa'nın peşinde. Geride kalan sezonda Marsilya'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 19 maçta gol veya asist üretemedi. İtalyan medyası İnter'in forvet arkası Correa için Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro+2 milyon Euro bonus teklif ettiğini iddia etti. İnter'in beklentisinin ise 10 milyon Euro olduğu vurgulandı. Çizme basınına göre F.Bahçe'nin dışında Galatasaray'ın da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Arjantin Milli Takımı'nda 19 kez boy gösteren Correa, 4 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, İnter ve Marsilya dışında Lazio, Sevilla ve Sampdoria takımlarının formasını giydi.

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