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Tom Lawrence iddiası

İskoç basını, Beşiktaş’ın Rangers’dan İngiliz sağ bek James Tavernier’den sonra Galli sol kanat Tom Lawrence’ı da transfer etmek istediği iddiasında bulundu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Haziran 2024 Güncelleme 11 Haziran 2024, 07:01
Tom Lawrence iddiası

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Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'un getirilmesinin ardından, gözler Hollandalı futbol adamının eski takımı Rangers'a çevrildi. İskoç basınından Daily Record, Beşiktaş'ın Rangers'ın sağ beki Tavernier'den sonra İskoç ekibinin Galli sol kanat oyuncusu Tom Lawrence'ı da transfer etmek istediğini öne sürdü.

Haberin detayında Beşiktaş'ın, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lawrence için bir hamle yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Tecrübeli kanat oyuncusuyla ile İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Ipswich Town'ın da ilgilendiği belirtildi. 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve takımına 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

6 GOLE KATKI
Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Lawrence geçen sezon çıktığı 32 maçta 3 gol, 3 asistle takımına 6 gollük katı sağladı.

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