TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı: Yeni bir yükseliş başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Servet Yardımcı hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "18 Temmuz'da inanıyorum ki Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacaktır. Bu tarihten sonra Türk futbolunda her şey yenilenecek. Dünyada ve Avrupa'da var olan sistemler ülkemizde de hayata geçirilecektir.

18 Temmuz'da Türk futbolunda aklı selimin, sağduyunun, bilginin, iletişimin, işbirliğinin yükseldiği bir dönemin başlangıcı olmalıdır" dedi. Yardımcı ayrıca, "Türk futbolunda değişmesi gereken sadece bir yönetim değil, zihniyettir. Ben bu zihniyet değişimini başarmak için yola çıktım. Futbolumuzu bugünlere getiren yanlış ne varsa tümünü değiştireceğiz. Biz Türkiye'nin federasyonu olacağız. Edindiğim bilgi ve tecrübeleri bu yolda kullanacağım" açıklamasında bulundu.



ÜYELİKLER ASKIYA ALINACAK

Servet Yardımcı, kendi listesinden seçime girecek herkesin kulüp üyeliklerini askıya almasını istiyor.