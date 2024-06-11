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TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı: Yeni bir yükseliş başlayacak

TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı, “18 temmuz seçimi, Türk futbolunda sağduyunun ve bilginin yükseldiği bir dönemin başlangıcı olmalıdır. Bunun için hazırız” şeklinde konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Haziran 2024 Güncelleme 11 Haziran 2024, 07:01
TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı: Yeni bir yükseliş başlayacak

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Servet Yardımcı hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "18 Temmuz'da inanıyorum ki Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacaktır. Bu tarihten sonra Türk futbolunda her şey yenilenecek. Dünyada ve Avrupa'da var olan sistemler ülkemizde de hayata geçirilecektir.

18 Temmuz'da Türk futbolunda aklı selimin, sağduyunun, bilginin, iletişimin, işbirliğinin yükseldiği bir dönemin başlangıcı olmalıdır" dedi. Yardımcı ayrıca, "Türk futbolunda değişmesi gereken sadece bir yönetim değil, zihniyettir. Ben bu zihniyet değişimini başarmak için yola çıktım. Futbolumuzu bugünlere getiren yanlış ne varsa tümünü değiştireceğiz. Biz Türkiye'nin federasyonu olacağız. Edindiğim bilgi ve tecrübeleri bu yolda kullanacağım" açıklamasında bulundu.

ÜYELİKLER ASKIYA ALINACAK
Servet Yardımcı, kendi listesinden seçime girecek herkesin kulüp üyeliklerini askıya almasını istiyor.

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