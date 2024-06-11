Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ile girdiği seçimi kaybeden Aziz Yıldırım, teşekkür mesajı yayımladı. Yıldırım, "Fenerbahçe'deki ölü toprağı kaldırdığımıza ve kulübümüze değerli bir ivme kazandırdığımıza inanıyoruz. Dilerim Fenerbahçe bu ivmeyi iyi değerlendirir ve özlemle beklediğimiz şampiyonluklara bir bir ulaşırız. Bizler de bu yolda, bu camianın bir taraftarı olarak takımlarımızın daima destekçisi olacağız. Fenerbahçeli çocukların üzülmemesi dileğimle. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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