PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Umut Nayir'e 5 talip var

Geçen sezonun yarısını Pendikspor’da kiralık geçiren milli futbolcuya Süper Lig ve 1. Lig’den toplam 5 kulübün talip olduğu belirtiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Haziran 2024 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:01
Umut Nayir’e 5 talip var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe bir yandan yeni sezonun transfer çalışmalarını yürütürken bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerin planlamaları yapılıyor. Geçen sezon başında transfer edilen ancak devre arasında Pendikspor'a kiralanan Umut Nayir bu isimlerin başında geliyor.

Sarı-Lacivertliler ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki forvete şu ana kadar Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 5 takımın talip olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Umut Nayir'le gelen teklifleri görüştükten sonra kesin kararını verecek. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla gol atamayan milli futbolcu, Pendikspor'da ise 5 kez ağları sarsmıştı.

AYRILIĞI İSTİYOR
Düzenli forma giymek için Pendikspor'a giden Umut Nayir'in tavrında değişiklik yok. Tecrübeli futbolcu yedek kalmamak adına Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yatırımcıların göz bebeği Türkiye! 2 ay ayda 1trilyonluk artış
Başkan Erdoğan’ın daveti ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye geliyor
İHH
Promosyona Temmuz zammı: Emekliler dikkat! Maaşlardaki artış bankaların ödemelerini nasıl artıracak? Kimlerin alabileceği promosyon yükselecek?
Galatasaray’dan yeni hamle: Orta saha pozisyonu için Al- Nassr’ın Fildişili yıldızı Seko Fofana’ya kancayı taktı
Kuduz karantinası ilan edilen bölgeden 35 köpeği kaçıran ’Köpekvelisi’ mahlaslı kadın gözaltına alındı
SON DAKİKA | Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan erken seçim çağrısı! Ulusal Meclis’i feshetti
Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Programı’nda gençlerle bir araya geldi
Soykırım kabinesinden peş peşe istifalar: Önce Gantz sonra Eisenkot | Netanyahu’yu yerden yere vurdu
’YKS soruları sızdırıldı’ yalanı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Resen soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe başkanını seçti! Ali Koç yeniden başkanlık koltuğunda oturacak
Kim Milyoner Olmak İster’de Müge Anlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu sordu yarışmacı soğuk terler döktü! Ayşe Teyze’nin kaybolan Maviş’i...
Galatasaray Roma’nın yıldızı için harekete geçti! Görüşmeler başladı... Gelmek istediğini söyledi
Nuseyrat saldırısının arkasında ABD var! Görüntüler ortaya çıktı: İsrail askerleri Pentagon’un iskelesinden girdi
Kamuda tasarrufta yapay zekalı takip! 12 ay içinde devreye alınacak! TÜBİTAK çalışıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu
SON DAKİKA