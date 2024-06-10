Promosyona Temmuz zammı

Yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetimin yararlandığı banka promosyonunda kampanyalar sürerken, bazılarının alacağı ödemeler Temmuz'la birlikte daha da artacak. Temmuz'da aylıklara yansıtılacak zam, pek çok emeklinin, dul ve yetimin promosyonunu da yükseltecek. Nasıl mı? İşte detayları…

4 FARKLI DİLİM VAR

Bankaların promosyon tutarları 4 maaş dilimine göre farklılık gösteriyor. Bu maaş dilimleri geçtiğimiz Nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira ve üzeri' şeklinde olmak üzere yeniden belirlendi. Emekliler, dul ve yetimler, maaşlarının denk geldiği dilim için belirlenmiş promosyon tutarını alabiliyor.

AYLIKLAR % 20-25 ARTACAK

Temmuz'da emekli aylıkları artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıtılacak zam oranı yüzde 25, memur emeklilerinin artışı ise yüzde 20 seviyelerinde bekleniyor. Bu zam ile pek çok emekli, dul ve yetime bir üst maaş diliminin promosyon tutarından yararlanma yolu açılacak.

NASIL DEĞİŞECEK?

Örneğin; kök aylığı 13 bin lira olan SSK emeklisi şimdi '10 bin-14 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyor. En az 8 bin lira promosyon imkanı bulunuyor. Mevcut kampanyalara ve seçilen bankaya göre alınabilecek tutar 13 bin liraya kadar çıkıyor. Temmuz'da bu emeklinin aylığı 15 bin lirayı aşacak. Bu emekli '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen banka promosyonundan yararlanabilecek. Buna göre en az 10 bin lira, en çok da mevcut kampanyalara göre 15 bin 500 lira promosyon yolu açılacak.

18 BİN TL NASIL ALINIR?

Örneğin; maaşı 17 bin lira olan bir memur emeklisi de '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyor. Bu da en az 10 bin, en çok 15 bin 500 lira oluyor. Temmuz zammıyla bu emeklinin aylığı 20 bin lirayı geçecek. Bu emekli en üst aylık dilimi yani '20 bin liranın üstü' aylıklar için belirlenen promosyonu alabilecek. Yani en az 12 bin, en çok 18 bin lira promosyon imkanı doğacak.

NE YAPMAK LAZIM?

Bu nedenle Temmuz zammıyla bir üst maaş diliminin promosyon tutarından yararlanabilecek olan emekliler, şimdi hareket etmek yerine önümüzdeki ayı bekleyebilir. Promosyon tutarını güncellemiş olan emekliler için de fırsat kaçmış değil. Bu emekliler de kalan sürenin tutarını bankasına iade ederek ya aynı bankadan ya da başka bankadan promosyonunun artırılmasını isteyebilecek.



ADIM ADIM GÜNCELLEME

Temmuz zammıyla promosyon tutarı artan emekliler şöyle güncelleme yapabilecek:

- Bankanıza giderek, mobil uygulamadan ya da telefon bankacılığından promosyon yenileme başvurunuzu yapın.

- Banka iade tutarını hesaplayacak.

- Bu tutarı bulmak için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak.

- Banka bu tutarı ya sizden iade alarak yeni promosyonu yatıracak ya da alacağınız yeni promosyondan düşerek ödemeyi yapacak.

BANKA DEĞİŞTİRİRKEN DİKKAT!

İsteyen emekliler maaş taşıma işlemi de yapabilecek. Farklı bankaya geçilecekse öncelikle taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek gerekiyor. Ardından da banka değişikliği yapılmalı. Bu işlem e-Devlet'ten kolayca yapılıyor. Son olarak da yeni bankaya mobil uygulamadan ya da şubeden promosyon başvurusu yapılarak işlem tamamlanıyor.

MAAŞA GÖRE NE KADAR ALINABİLİYOR?

Mevcut kampanyalar kapsamında maaş dilimine göre alınabilecek promosyon aralığı şöyle:

- 10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-9.250 TL promosyon

- 10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-13.000 TL promosyon

- 15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-15.500 TL promosyon

- 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-18.000 TL promosyon

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