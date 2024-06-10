İrfan Can Kahveci EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında konuştu

Milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında TRT Spor'a konuştu. Kahveci, "Sıkı çalışıyoruz ve güzel bir ortamımız var. Önceki turnuvalar içimizde ukte kaldı. Ama ders çıkardığımızı düşünüyorum. EURO 2024'te ilk hedefimiz gruptan çıkmak" dedi. Ayrıca Kahveci, "Almanya'da oynamak avantaj. Önemli olan ilk maçta galip gelmek. Sonrasında gruptan çıkarız. Portekiz'den de korkmuyoruz. Gruptan çıkalım, gerisi gelir. Ülkemiz bizi desteklesin. EURO 2024'te takım olarak iyi şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.

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