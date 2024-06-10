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Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk hamlesinin stopere yapılması bekleniyor

Paulista ile anlaşma sağlayan Beşiktaş Savic’le de görüşmelerini sürdürüyor. Kartal, Karadağlı stoper ile anlaşamazsa rotasını Mats Hummels’e çevirecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Haziran 2024 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:01
Beşiktaş’ta yeni sezonun ilk hamlesinin stopere yapılması bekleniyor

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Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk hamlesinin stopere yapılması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar bu mevki için Atletico Madrid'den ayrılan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista, yine Atletico Madrid'den Stefan Savic ve Dortmund ile kontratı sona eren Alman stoper Mats Hummels ile temaslarını sürdürüyor.

33 yaşındaki Paulista ile 3 yıllık kontrat konusunda prensip anlaşmasına varan Kartal, tecrübeli futbolcunun yanına üst düzey bir stoper daha eklemeyi planlıyor. 33 yaşındaki Savic'in menajerine 3 yıllık kontrat öneren Siyah-Beyazlılar yıldız oyuncudan gelecek yanıtı beklemeye geçti. Beşiktaş'ın Karadağlı stoperin transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde de rotasını Alman yıldız Mats Hummels'e çevireceği öğrenildi. Beşiktaş'ın stoper transferlerini önümüzdeki haftaya kadar sonuçlandırmayı hedefliyor.

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