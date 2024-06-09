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Milli Takım'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu EURO 2024 öncesi özel açıklamalar yaptı

Kerem Aktürkoğlu, “Grupta favori tabii ki herkes için Portekiz ama bence bizim en zor maçımız, Gürcistan karşılaşması olacak” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Haziran 2024 Güncelleme 09 Haziran 2024, 07:01
Milli Takım’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu EURO 2024 öncesi özel açıklamalar yaptı

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A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, Türk halkının kulüp takımlarını bir kenara bırakarak, takım ayırt etmeden Ay-Yıldızlı ekibi desteklemesini beklediklerini ve büyük başarılara ancak böyle ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Aktürkoğlu, "Grupta favori tabii ki herkes için Portekiz ama bence bizim en zor maçımız, Gürcistan karşılaşması olacak. Gürcistan hem turnuvadaki ilk maçımız hem de Gürcistan'ın daha önce Avrupa Şampiyonası deneyimi yok. Tecrübesiz takımlar ama kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Buraya gelerek çok büyük başarı elde ettiler. Kaybedeceği hiçbir şeyi olmadan oynayan bir takım, daha büyük başarılar elde edebilir. Bizim en zor maçımız Gürcistan. O maça çok iyi konsantrasyonla çıkmamız gerek. Ondan sonra diğer rakipleri düşünmemiz gerek" dedi.

Kerem, "Günümüz futbolunda her futbolcudan skor olarak katkı almak çok önemli, biz de öyle kaliteli futbolculara sahibiz. Avrupa Şampiyonası'nda daha farklı olacağına inanıyorum. Çünkü gerçekten kaliteli ve çok iyi oyunculara sahip bir ülkeyiz" diye konuştu.

İTALYA İLE FİNAL OYNAMAK İSTERİM
Kerem Aktürkoğlu, turnuvada karşılaşmak istediği takımın sorulması üzerine ise "İtalya ile final oynamak isterim. Çünkü son Avrupa Şampiyonası'nın şampiyonu İtalya. O bakımdan onlarla karşılaşmak isterim" dedi.

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