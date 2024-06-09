Avrupa’nın kralı Türkiye!

Türkiye Ampute A Milli Futbol Takımı, Fransa'da üçüncüsü düzenlenen Avrupa Şampi yonası finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek üçüncü kez kupaya uzandı.

Ay-Yıldızlılar, C Grubu'nda İsrail'i 6-0, Azerbaycan'ı 12-1, İrlanda'yı ise 5-0 yendi. Çeyrek finalde Almanya'yı 11-0 deviren milliler, yarı finalde ise Polonya'yı 5-1 mağlup etti. Organizasyonda 42 gol atan milliler sadece 2 gol yedi. 16 golle Ömer Güleryüz hem gol kralı hem en iyi oyuncu seçildi. Türkiye, 3 turnuvayı da namağlup kazandı.



BAŞKAN TEBRİK ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.