Tarihi seçim başlıyor

Fenerbahçe'de Olağan Genel Kurul bugün start alıyor. Yarın yapılacak başkanlık seçiminde Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışacak. Bugün ise kongre üyelerinin sert konuşmalar yapması bekleniyor. Ayrıca seçimi kimin yöneteceği de bugün netlik kazanacak.

Üyeler, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Vefa Küçük arasında bir tercih yapacak. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yarın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek. Toplantı saat 10.00'da başlayacak. Toplantının ardından oy kullanma işlemlerinin başlaması bekleniyor. Oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra aynı gün içerisinde oy sayımı gerçekleştirilecek ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak.