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3 saatte 16 binlik müthiş rekor: Göztepe'de taraftarlar kombinelere akın etti

İzmir ekibine gönül veren taraftarlar, sezon öncesi satışa çıkan 16 bin kombine bilete adeta hücum etti. Kombineler 3 saatte tükendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Haziran 2024 Güncelleme 08 Haziran 2024, 07:01
3 saatte 16 binlik müthiş rekor: Göztepe’de taraftarlar kombinelere akın etti

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Süper Lig'e dönen Göztepe'nin taraftarı sezon öncesi satışa çıkan 16 bin kombine bilete adeta hücum edip kısa sürede tamamını satın aldı. Toplam 19 bin 713 koltuk kişi kapasiteli Gürsel Aksel Stadı'nda maçlarını oynayan Sarı-Kırmızılılar, sezon öncesi şimdiden kapalı gişeye ulaştı. Fiyatları 2 bin 200 ve 28 bin TL arasında değişen kombineleri genel satışa çıkar çıkmaz 3 saatte tüketen taraftarlar kulüp tarihinde rekora imza attı.

Uzun kuyrukların oluştuğu Gürsel Aksel Stadı'nda biletlerini alan Sarı-Kırmızılı futbolseverler büyük sevinç yaşadı. Kombine biletlerin kısa sürede tüketilmesi sosyal medyada da geniş yer buldu. Göztepe'ye gönül verenler taraftarın gereğini yaptığı mesajını gönderip, "Artık söz yönetimde, kaliteli transferleri hak ediyoruz" görüşünde birleşti. Bu arada Göztepe Yönetimi stadın kapasitesini artırmak için kolları sıvadı.

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