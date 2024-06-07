Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türk futbolunu ileriye taşıyacak

The Game Plan 2024-2028 Strateji Raporu'nun lansmanına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak önemli açıklamalar yaptı. Bu projenin Türk futbolunu ileriye taşıyacağını belirten Bakan Bak, "Plansız, hedeflere varmamız mümkün değil. Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde önemli adımlar ortaya kondu. Spor devrimi yaşandı. Yeni yeni başarılara doğru ilerlediğimiz ortada. EURO 2024'te yakın süre sonra takımımız sahaya çıkacak. Milli takımımıza başarılar diliyoruz" dedi. Bak, "Altyapıya ve eğitime yatırım yapmamız lazım. Biz her türlü adımı atmaya hazırız. Ben inanıyorum ki ortaya konan vizyon Türk futbolunu ileriye taşıyacak. Bu planların adımlarını takip edeceğiz. Nitelikli insanlara ihtiyaç var. Futbol ailesinin içindeki herkesi bu stratejiye destek vermeye davet ediyoruz. TFF yönetiminin bu planı çok kıymetli. Bu süreci hep birlikte spor camiası olarak hep birlikte götüreceğiz. Birbirimize destek olacağız. Bu ülkenin gençleri Avrupa'da önemli liglerde oynayacaklar. Arda ile hepimiz gurur duyduk. Bu genç nüfusa bunlar yeterli değil. Türk futbolu yükselecek. Bunu hep beraber başaracağız. Hep beraber buna destek vereceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

UEFA VE FIFA'DAN ÖNEMLİ İSİMLER DE TOPLANTIYA KATILDI

Strateji toplantısında çok önemli isimler vardı. TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA Stratejik Planlamadan Sorumlu Müdür Oleksandr Kucheriavyi, FIFA Üye Federasyonlar Birimi Avrupa Bölgesi Müdürü Gianni Manca, kulüp başkanları ve futbol yöneticileri ve lansmana katıldı.