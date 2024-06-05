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Yine yeniden Paulista

Beşiktaş, ara transferde de kadrosuna katmak istediği ancak Atletico Madrid’e giden Brezilyalı stoper Gabriel Paulista için tekrar devreye girdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
Yine yeniden Paulista

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Beşiktaş savunmasını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın devre arası da transfer etmek istediği ancak Valencia'dan ayrılıp Atletico Madrid'in yolunu tutan Gabriel Paulista için tekrar devreye girdiği ifade edildi. Kartal'ın İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki savunma oyuncusunu bu kez kadroya katmak için ısrarcı davrandığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar'ın savunmadaki lider stoper eksikliğini tecrübeli yıldızla doldurmak istediği ve kısa süre içerisinde Sambacı ile görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. Transfer olduğu Madrid ekibinde 5 maçta 405 dakika süre bulabilen deneyimli savunma oyuncusuna Körfez ekipleri ve Brezilya'dan da teklifler olduğu iddia ediliyor. Hava hakimiyeti ve yerinde müdahaleleri ile öne çıkan Paulista'ya güncel verilere göre 2,5 milyon Euro civarında bir değer biçiliyor.

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