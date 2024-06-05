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Giovani Lo Celco iddiası

Galatasaray’ın İngiliz ekibi Tottenham’da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Giovani Lo Celco ile ilgilendiği iddia edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
Giovani Lo Celco iddiası

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Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Kırmızılılar ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Giovani Lo Celco ile ilgileniyor.

Arjantinli orta sahanın İngiliz ekibi 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 2020 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 24 karşılaşmada forma giyerken 2 gol, 2 asist üretti. Lo Celco için şimdiye kadar 83 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

8, 10 numara oynayabilen tecrübeli futbolcu, orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. Bir ara güncel piyasa değeri 50 milyon Euro'ya kadar çıkan Lo Celco'nun şimdiki değeri ise 16 milyon Euro.

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