SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fransa'dan Traore iddiası

Fransız basınına göre ezeli rakipler, sezonun ilk yarısını Başakşehir, ikinci yarısını Villarreal’de geçiren Burkina Faso’lu yıldızla ilgileniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
Fransa’dan Traore iddiası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezonun bitmesinin ardından yurt dışından gelen transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Fransız'dan RMC Sport'un haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray son olarak La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Bertrand Traore'yi kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak Başakşehir'e transfer olan Burkina Faso'lu yıldız beklenen performansı gösterememişti.

SORUNLAR YAŞADI
Devre arasında sözleşmesi feshedilen Traore'nin o dönemki teknik direktör Emre Belözoğlu ile büyük sorunlar yaşandığı belirtilmişti. Ardından Villarreal'a bedelsiz olarak giden 28 yaşındaki kanat oyuncusu La Liga'da 11 maça çıkıp 1 gol attı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan Traore'nin transferi için görüştüğü öne sürülüyor.

KARİYERİ BAŞ AŞAĞI!
Özellikle Ajax forması altında gösterdiği performansla yıldızlaşan Bertrand Traore ardından kendisinden beklenen çıkışı yapamadı. Yıldız futbolcunun kariyeri düşüşte.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Körfezden yatırım akacak| Yeni iş birlikleri gündemde! Suud Bakan Türkiye’ye geliyor! Çantasında neler var?
Koza Altın İşletmeleri
90’ların yıldızı Yonca Evcimik’ten Başkan Erdoğan’a mektup! Başıboş köpek sorunu için önerilerini tek tek sıraladı! Seferberlik çağrısına destek verdi
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25’İ AŞACAK! SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama! Kök aylık ne kadar olacak? Refah payı...
Slovenya parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasını onayladı: Filistin bayrağı göndere çekildi
DEM Parti’den TBMM’de küstah provokasyon! Genel Kurul kürsüsünü işgal ettiler: Yumruklar konuştu | AK Parti’den kahrolsun PKK sloganı
Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtlar incelenecek
Türkiye hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı
Terör devleti İsrail’in ‘teröristan’ oyunu! PKK/PYD/YPG/SDG sahaya sürüldü… Sözde seçimlere bir de böyle bakın
Başkan Erdoğan’dan Kabine toplantısında LGBT tepkisi: LGBT dayatması, faşizmi dahi aratıyor
FETÖ bilmecesi! İddiası bile süper: Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ’yetki’ iddialarına noktayı koydu: Yorumlar gerçek dışıdır
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması: Kalıcı bozulmaya izin yok! Temel amaç fiyat istikrarı
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde dünyaya Gazze çağrısı: İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum
SON DAKİKA