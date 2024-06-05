Fransa’dan Traore iddiası

Sezonun bitmesinin ardından yurt dışından gelen transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Fransız'dan RMC Sport'un haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray son olarak La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Bertrand Traore'yi kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak Başakşehir'e transfer olan Burkina Faso'lu yıldız beklenen performansı gösterememişti.

SORUNLAR YAŞADI

Devre arasında sözleşmesi feshedilen Traore'nin o dönemki teknik direktör Emre Belözoğlu ile büyük sorunlar yaşandığı belirtilmişti. Ardından Villarreal'a bedelsiz olarak giden 28 yaşındaki kanat oyuncusu La Liga'da 11 maça çıkıp 1 gol attı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan Traore'nin transferi için görüştüğü öne sürülüyor.



KARİYERİ BAŞ AŞAĞI!

Özellikle Ajax forması altında gösterdiği performansla yıldızlaşan Bertrand Traore ardından kendisinden beklenen çıkışı yapamadı. Yıldız futbolcunun kariyeri düşüşte.