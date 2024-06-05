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A Milli Takım özel maçta İtalya ile 0-0 berabere kaldı

Sert geçen maçta arzuluyduk. İyi savunma yaptık fakat kilidi kıramadık. Yıldız stoperimiz Ozan Kabak’ı da sakatlığa kurban verdik...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
A Milli Takım özel maçta İtalya ile 0-0 berabere kaldı

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EURO 2024 öncesi Türkiye, Bologna'da İtalya ile hazırlık maçı yaptı. 12. dakikada Hakan frikik kazandırdı ve topun başına geçti. Kaptanın şutu barajdan döndü. 24. dakikada Hakan'ın kullandığı kornerde Kaan Ayhan'ın kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı. 31'de Chiesa'nın şutu dışarı gitti. 45+4'te Pellegrini'nin kullandığı kornerde Cristante'nin kafa vuruşu direkten döndü.

SON SANİYEDE ALTAY TUTTU
54'te Zeki ortaladı, Kenan şık vurdu, savunmadan dönen topu Barış Alper tamamlamak istedi ama olmadı. 61'de Barış Alper denedi, savunmadan kornere gitti. 60'ta Retegui'nin rövaşatası dışarı gitti. 65'te Merih kaleyi yokladı ama olmadı. 90+3'te Raspadori'nin ceza sahası sol köşesinden çektiği sert şuta Altay Bayındır harika uzandı. Maç başladığı gibi 0-0 bitti.

GÜRCİSTAN'A MOTİVEYİZ
İtalya karşısında sol bekte oyuna başlayan Mert Müldür, "Takım olarak taktik disipline çok sadık kaldık. 90 dakika iyi mücadele ettik. Sağ bek, sol bek fark etmiyor. Benim için de Barış için de Kaan ağabey için de aynı bu durum. Gürcistan maçı, ilk maçımız. O maça çok motiveyiz. Turnuvaya iyi başlamak istiyoruz" diye konuştu.

ORTA SAHADA DAHA İYİYİM
Milli Takım'da maça 11'de başlayan Kaan Ayhan, savunmanın önünde Hakan Çalhanoğlu ile ikili oynadı. İlk olarak Ozan Kabak hakkında konuşan Kaan, "İlk gördüğüm anda Ozan iyi durumda değildi. İnşallah beklediğimiz sakatlık değildir" dedi. Kaan, sağ bektense orta sahada oynamaktan daha memnun olduğunu ifade etti.

KİM OYNARSA DESTEK OLMALIYIZ
Kalede görev yapan Altay Bayındır, "Başarının gelmesi için zaten iyi bir takım ruhu olmalı. Kim oynuyorsa ona destek olmalıyız" dedi.

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