Devler Ligi’nde ilk kez milli bir oyuncu kupayı kaldıracak

Şampiyonlar Ligi finali, bugün saat 22.00'de Real Madrid ile Dortmund arasında oynanacak. Wembley Stadı'nda oynanacak dev mücadele Türk futbolu için de ayrı bir önem taşıyor. Finali hangi takım kazanırsa kazansın, Şampiyonlar Ligi Kupası ilk kez bir Türk Milli Takımı oyuncusunun ellerinde yükselecek.

Bu isim Real Madrid'den Arda Güler ya da Dortmund'dan Salih Özcan olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan ilk Türk futbolcu 2001-2002 sezonunda Yıldıray Baştürk olmuştu. Baştürk, Leverkusen formasıyla R.Madrid'e karşı kupayı kaybetmişti. Hamit Altıntop 2010'da Inter'in Bayern Münih'i 2-0 mağlup ettiği maçta Bayern forması giyiyordu.

Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin, Sarı-Siyahlı ekiple daha önce futbolcu olarak yine Wembley Stadı'nda final heyecanı yaşadı. Şahin'in uzatma anlarında oyuna dahil olduğu mücadeleyi Bayern, 2-1 kazandı. 2014'te A.Madrid finale yükselmiş, R.Madrid'e kaybetmişti. Arda Turan sakatlığı nedeniyle oynamadı. Geçtiğimiz sezon Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla İstanbul'da oynanan finali M.City'ye kaybetti.



ANCELOTTI'NIN HEDEFİ 5. KUPA ŞAMPİYONLAR

Ligi'nin 4 şampiyonlukla en başarılı teknik direktörü olan İtalyan teknik direktör Ancelotti, kariyerindeki 5. zaferi hedefliyor. Real Madrid'in hocası, yeni bir zafer peşinde.



6-3 REAL MADRID ÜSTÜN

Dortmund ile R.Madrid, Avrupa kupalarında 15. kez karşı karşıya gelecek. 14 karşılaşma, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında oynandı. Real Madrid'in 6, Dortmund'un 3 kez galip geldiği maçların 5'i berabere bitti.