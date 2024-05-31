Yaremchuk için son temaslar

Trabzonspor'un transfer çalışmalarında öncelikle hedeflerinden birisi olan Roman Yaremchuk için Belçika'ya çıkartma yapıldı. Ukraynalı forvetin transferini bir an önce sonuçlandırmak isteyen Fırtına, oyuncunun kulübü Club Brugge ile resmi transfer görüşmelerine başladı. Bunun üzerine Trabzonspor'dan bir yönetici ve yetkilendirilen menajer Belçika'ya gitti. Trabzonspor'un Club Brugge'e Yaremchuk için iki farklı teklif sunduğu öğrenildi. Bu tekliflerden birisi oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak, diğeri ise direkt bonservisi ile transfer etmek. Trabzonspor kurmaylarının bu transferi sonuçlandırdıktan sonra Muhammed Cham transferini sonuçlandırmak için Fransa'ya gideceği ve Clermont yetkilileri ile masaya oturacağı ifade edildi.

KONTENJAN SIKINTISI

Kiralıktan dönecek oyuncularla birlikte kadrodaki yabancı sayısı 14'e yükselecek. 3 yabancı oyuncu transferi de gerçekleştiren Trabzonspor yeni transferler için kontenjanda boşluklar açmak zorunda. Transferleri kesinleşen Barisic, Lundstram ve Dragus ile birlikte şu an kadroda 17 yabancı oyuncu bulunuyor.