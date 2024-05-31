Salih Uçan yuvada kaldı

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile yeniden el sıkıştı. Kulübün asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez, yaptıkları görüşmede 2021-2022 sezonundan bu yana siyahbeyazlı ekipte forma giyen milli oyuncuyla tüm şartlarda anlaşma sağladı. Vardar, "Yeni sezonun ilk anlaşmasını Salih ile yaptık. Her iki taraf için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki orta saha; 2,5 sezonda çıktığı 85 maçta 8 gole imza attı. Salih, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Başakşehir'de kiralık oynamıştı.

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