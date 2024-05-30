Icardi’nin şovu devam ediyor

Şampiyonluk kutlamalarına yaptığı şovlar, giydiği Ali Koç forması ve "Fener Ağlama" şarkısıyla damga vuran Arjantinli golcü Mauro Icardi, şampiyonluğu kutlamaya ve Fenerbahçe başkanı Ali Koç'a göndermelerde bulunmaya devam ediyor. Yıldız futbolcunun, formasını giyerek tekneyle Ali Koç'un yalısının önünden geçtiği ve "Fener Ağlama" tezahüratı yaptığı öğrenildi. Tangocu'nun hareketleri sosyal medyada da Galatasaraylı taraftarlar tarafından çok beğenildi ve paylaşıldı.



YEMEK YAPMAYI FUTBOL SAYESİNDE BİLİYORUM

Wanda Nara eşi Icardi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir kez daha golcü ve iki yılda iki kez şampiyon. Bazıları futbolu bilmediğim için beni yemek yapmaya gönderdi... Yemek yapmayı futbol sayesinde biliyorum" ifadelerini kullandı.

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