Galatasaray'da kazanılan şampiyonluğun miralarından biri olan Belçikalı yıldız Dries Mertens ülkesinin basına açıklamalarda bulundu. Futbolu bırakıp bırakmayacağı ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan tecrübeli futbolcu, "Burada işler oldukça iyi giderken neden bırakayım? Galatasaray'da son yılım demiyorum çünkü Kat (eşi) buna izin vermiyor. Sahada geçirdiğim her günden keyif alıyorum. Açıkçası bu kadar harika bir sezon geçireceğimizi düşünemiyordum. Şimdi bırakmak aptallık olur" yanıtını verdi. Mertens bu açıkmalayla da önümüzdeki yıl da takımda kalacağının sinyalini verdi. Bu sezon 51 maça çıkan 37 yaşındaki 10 numara 12 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

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