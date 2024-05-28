Icardi’den muhteşem şov

Galatasaray, Konya'da şampiyonluğunu ilan ettikten sonra gece 02.00 sularında İstanbul'a döndü. Takım İstanbul Havalimanı'ndan Florya'ya geçti. Futbolcular, taraftarlarla tesislerde buluştu. Geceye damga vuran isim Mauro Icardi oldu. Icardi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un isminin yazılı olduğu G.Saray formasını giydi.

Tezahüratlarla taraftarları coşturan Arjantinli yıldız, yaptığı paylaşımlarla da milyonları güldürdü. Icardi, sosyal medyada sıkça paylaşılan 'Derin Galatasaray Pelerini'ni sırtına geçirerek şampiyonluk kutlamasına katıldı. Sahneye "Aşkın Olayım" şarkısıyla çıkan taraftarların sevgilisi, elinde iki meşaleyle sahaya adım attı. Icardi, Florya'dan sonra statta da "Fener ağlama" diye bağırdı



KUPALARI KALDIRDI

Mauro Icardi sol eliyle Süper Kupa'yı sağ eliyle Süper Lig kupasını kaldırdı. Icardi, taraftarların en çok ilgi gösterdiği ismi olmayı başardı.

Icardi 'Derin Galatasaray Pelerini'ni giyerek sahneye çıktı. Taraftarları güldürdü. Konya'dan İstanbul'a geldikten sonra Florya'ya geçen futbolcular sabaha kadar eğlendi. Icardi, Ali Koç yazılı formayı giydi.