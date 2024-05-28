2 yaşında 3 kupa gördü

G.Saray'da sezon boyunca kazanılan iç saha maçlarının ardından sahaya giren, taraftarlara üçlü çektiren, sosyal medyada videoları paylaşılan Ciro Mertens'in kulüpteki iki senesin- de 3. kez kupa görmesi çok konuşuldu. 2 yaşındaki Belçikalı çocuğun, kazanılan iki Süper Lig ile Türkiye Süper Kupası'na şahit olması, taraftarların diline dolandı. Taraftarlar sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, "Ali Koç 6 yıldır görevde, sadece 1 kupa kazandı. 2 yaşındaki Ciro ise 3 kupa gördü" ifadeleri kullanıldı.

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