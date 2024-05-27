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Şampiyon Galatasaray

Geçen hafta Fenerbahçe önünde şoka uğrayan Galatasaray bu kez hata yapmadı. Konya’yı devirip şampiyonluğa uzandı. Rakibini Icardi (2) ve Berkan’ın golleriyle yıkan Cimbom üst üste 2. kez hedefe ulaşıp Fener’le ile farkı 5 şampiyonluğa çıkardı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
Şampiyon Galatasaray

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Ve şampiyon Galatasaray... Sarı-Kırmızılılar tarihe geçen sezonun son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 24. kez mutlu sona ulaştı. 102 puanla rekor kıran Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluk sevincini yaşadı... Geçen hafta sahasında büyük bir şok yaşayan Galatasaray çekinerek gittiği Konya'da çok rahat bir futbolla zafere uzandı.

ART ARDA GOLLER GELDİ
Beraberlik halinde bile şampiyonluğa ulaşacak olan Galatasaray 29. dakikada Mauro Icardi'nin kafa golüyle öne geçti. İkinci yarıya fırtına gibi giren Okan Buruk'un ekibi 51. dakikada yine Arjantinli yıldızın harika golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 2 dakika sonra bu kez Berkan Kutlu sahneye çıktı ve Aslan kutlamalara başladı. 79. dakikada Prip'in golü skoru belirlerken, hakemin bitiş düdüğünün ardından Konya'da Galatasaraylı futbolcular müthiş bir sevinç yaşadı.

YİNE ICARDI'NİN OMUZLARINDA
Bitiş düdüğünün ardından büyük bir coşku ortaya çıktı. Icardi geçen sezonki şampiyonlukta olduğu gibi Okan Buruk'u omzunda taşıdı.

KARİYERİNİN EN İYİ PERFORMANSI
Konya'da attığı 2 golle Galatasaray'a geçen sezon olduğu gibi şampiyonluğu getiren Mauro Icardi kendini aştı... Bu sezon Süper Lig'de 33 gole katkı sağlayan Arjantinli futbolcu, kariyerinde en yüksek sayıya ulaştığı sezonu geride bıraktı (25 gol ve 8 asist).

KUTLAMALAR 19.05'TE
GALATASARAY şampiyonluk kutlamasının bugün saat 19.05'te Rams Park'ta yapılacağını duyurdu.

FENER'E MESAJ VAR
Icardi bu sezon kendisiyle özdeşleşen gol sevincini maçın bitiminin ardından bu kez Torreira ve Muslera ile birlikte yapıp Fenerbahçe'ye mesaj yolladılar.

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