Ataman tarih yazdı!

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, THY EuroLeague'in final maçında Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın ilk çeyreği Real'in 36-25'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılıklı basketlerle geçen ikinci çeyreği de 54-49'luk skorla önde geçen İspanyol ekibi oldu. 3. çeyrekte savunmasını sertleştiren ve maçta ilk kez öne geçen Yunanistan temsilcisi son 10 dakikaya 64-61 üstün girdi. Maçın son çeyreğine etkili başlayan ve 10-4'lük seri yakalayan Panathinaikos rakibini mağlup ederek 12 yıl aradan sonra THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzandı.



FENER 4. OLDU

Euroleague'de üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a 87 -84 mağlup olarak organizasyonu 4'üncü sırada tamamladı.

Gözyaşlarına boğulan Ataman, "Çok mutluyum ve gururluyum. Geçen ay babamı kaybettim. Dilerdim ki bugünü görsün. Efes'te şampiyon olurken hep benimleydi" dedi.