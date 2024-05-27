Asistlerin efendisi Dries Mertens

Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunda 6 gol, 3 asistlik katkı yapan Mertens, bu sezon başında ikinci plana atılmıştı. Ancak Belçikalı yıldız, bu sezon şubat ayına kadar 3 gol, 4 asistle oynadı. Şubat ayında formunu yükselten Mertens, Süper Lig'de çıktığı son 15 maçta 6 gol, 12 asist yaparak ligi 9 gol, 16 asistle bitirdi.

Marttan mayısa kadar arka arkaya çıktığı 8 maçta asist yapan Mertens, galibiyet serisinde büyük rol oynadı. Kontratı haziranda sona erecek Mertens'in 1 yıl daha takımda kalması bekleniyor. Tecrübeli maestro, "İki senedir şampiyonluğu kazanıyoruz. Muhteşem hisler yaşıyorum. Taraftarlarımıza armağan olsun" dedi.