Türkiye’yi temsil edeceğim

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, EuroLeague yarı finalinde Fenerbahçe Beko'yu 73-57 yenerek finale çıkmıştı. Finalde bugün Real Madrid'le karşılaşacak Yunan ekibinin koçu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Ataman, "Bir Türk koç olarak 6. kez Final Four'da yer almak, son 5 yılda 4. kez final oynuyor olmak benim için çok büyük gurur. Türkiye'de özellikle Fenerbahçeli taraftarlar kendi takımlarını desteklediler. Gazetecilerin doğal olarak Fenerbahçe için beklentisi vardı ama sonuçta finalde Türkiye'yi temsilen tek Türk ben olacağım" dedi. Ataman, "Dün olsun, tüm sezon olsun beni destekleyen birçok Türk insanının olduğunu biliyorum. Bir Türk spor adamının başarısının Türk gençleri için nasıl bir şey olduğunu bilen çok insan var" ifadelerini kullandı.

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