Yasemin’in kilo penceresi!

Yasemin Sakallıoğlu, önceki akşam Bostancı'da sahnedeydi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Sakallıoğlu, kilolarından dert yakındı. Sakallıoğlu, "Ben zayıflamayı sadece düşünüyorum. Düşündüğüm için zayıflayamıyorum. Bir gün beni bu röportajda zayıf göreceksiniz. 82 kiloyum. Seviyorum galiba yemek yemeyi... Eşim de her geçen gün kaslanıyor. Ben de arayı kapatmak için yağlanıyorum" diyerek güldü.

MADDİ OLARAK ZARAR!

Harbiye sahnesinde birçok sanatçının maddi olarak bir gelir beklemediğini, aksine maddi gelirin hepsinin sahneye harcandığını da söyleyen Sakallıoğlu, "Harbiye bizim para kazandığımız değil, çok fazla para harcadığımız bir yer. Zararına gösteri diyebiliriz maddi anlamda ama manevi anlamda eve gittiğinde kendine 'helal olsun, çalıştım ve yaptım' diyorsun" dedi.