Türkiye’ye güvenen pişman olmaz

Başkan Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı:



- Son yıllarda dünyamız köklü bir sürecin içinden geçiyor. Şunu çok net görebiliyoruz. Uluslararası sistemde denge kaybolmuş, istikrarsızlık ve kaos dünyanın hakim rengi haline gelişmiştir.



- Küresel borçluluk yılın ilk çeyreğinde rekor tazeleyerek 315 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Tahminler borçluluğun daha da artacağını gösteriyor. Dünyadaki en zengin yüzde 1'lik kesimi toplam küresel servetin neredeyse yarısına sahip.



- Katılım finans alanında ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. İstanbul'u küresel finans ve katılım finans merkezi yapacağız. Türkiye'ye güvenen hiç kimse pişman olmadı.

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