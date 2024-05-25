Semih yeniden kadroda

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Euro 2024'te mücadele edecek Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın geniş aday kadrosu belli oldu. 35 kişilik kadroda daha önce milli takıma çağrılıp Ümit milli takıma gönderilen Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy da yer aldı.

Ligi biten futbolcular dün idmanlara başlarken diğer futbolcular ise 29 Mayıs'ta takıma dahil olacak. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ile Dortmund'da oynayan Salih Özcan ise iki takım arasındaki Devler Ligi finalinin ardından takıma katılacak.

EURO 2024 ADAY KADROSU

KALECİLER: Altay Bayındır (M. United), Doğan Alemdar (Troyes), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzon)

DEFANS: Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (F.Bahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (G.Saray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al- Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)



ORTA SAHA: Berat Özdemir (Trabzon), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (F.Bahçe), Kaan Ayhan (G.Saray), Okay Yokuşlu (WBA), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Dortmund)



FORVET: Abdülkadir Ömür (H.City), İrfan Can Kahveci (F.Bahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (G.Saray), Oğuz Aydın (Alanya), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Enes Ünal (Bournemouth), Yusuf Yazıcı (Lille)