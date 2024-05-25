İyilik ’demet’i

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, önceki gün hayranlarına sürpriz yaptı. atv ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izleyenler, dün karşılarında Demet Özdemir'i görünce şaşırdı. Özdemir, ilgi ile takip ettiğini söylediği Müge Anlı'nın başlattığı iyilik hareketine yardımda bulundu. Güzel oyuncu, yardımseverliğiyle bilinen Müge Anlı'ya bağışladığı akülü sandalyeleri kendi getirdi.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ!

Ünlü oyuncu, 4 tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Müge Anlı "Zaten çok seviyordum, sevgim katlandı" dediği sanatçının, programın sıkı bir takipçisi olduğunu ve tüm konulara hakim olduğunu da dile getirdi. Anlı'nın teşekkürlerini ilettiği Özdemir, örnek hareketi ile bir kez daha gönülleri fethetti. Özdemir, diğer sanatçı dostlarına da örnek olacak hareketi ile övgü topladı.