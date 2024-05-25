Fener’e Ataman darbesi

Fenerbahçe Beko THY EuroLeague final four yarı finalinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşılaştı. Maça 12-0'lık seri ile başlayan Pana ilk çeyreği 22-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte toparlanan Fenerbahçe farkı kapatarak devre arasına 38-36 geride gitti.

Karşılıklı sayılarla geçen 3.çeyreği 56-50'lik skorla önde geçen Yunan ekibi oldu. Son çeyrekte skor üretmekte zorlanan temsilcimiz, savunmada da sertliği sağlayamadı ve Yunan ekibi salondan 73-57 galip ayrıldı. Panathinaikos finalde yarın Olympiacos'u 87-76 yenen Real Madrid ile karşılaşırken, Fenerbahçe'de Olympiacos ile 3. lük maçına çıkacak.



25 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Saat 19.00'da başlayacağı açıklanan F.Bahçe- Panathinaikos mücadelesi maç öncesi yaşanan olaylar nedeniyle saat 19.25'te start aldı.

ATAMAN: ŞAMPİYON OLMAYA GELDİK

Ergin Ataman maç sonrası,"12 yıl sonra Final Four'da oynayıp bu kadar tecrübeli davranmak kolay değil. Biz buraya final oynamaya değil, şampiyon olmaya geldik. Bir Türk spor adamının finale yükselmesinden dolayı mutluluk yaşayan birçok vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.