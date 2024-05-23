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'Işık' saçan sergi

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:01
’Işık’ saçan sergi

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Sanatın tüm disiplinlerine ev sahipliği yapan Kalyon Kültür, şimdi de Brüksel'den Viyana'ya, Hawaii'den Londra'ya pek çok farklı ülke ve şehirde açtığı karma resim sergileri ile ülkemizi gururla temsil eden sanatçı Kenan Işık'ı "Zamanın Ardında İstanbul-Roma" sergisi ile ağırlıyor. Kalyon Kültür'ün yerleşkesi tarihi Taş Konak'ta kapılarını açan sergide, Işık'ın tuvale yansıyan resimlerinin yanı sıra kabartma ve seramik uygulamalardan oluşan 42 eser sanatseverler ile buluşuyor. Görsel bir şölen sunan, küratörlüğünü Aslı Bora'nın üstlendiği sergi 13 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "4 yılda 11 sergide on binlerce ziyaretçiyi ağırlamanın ve 300 etkinliği gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

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