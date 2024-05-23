Fener şampiyonluk için uçtu

Turkish Airlines EuroLeague Final Four yarı final maçında Panathinaikos ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı ve dün özel uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e hareket etti.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Kanarya, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda 5 yıl sonra ikinci kupasını almayı hedefliyor.

ATAMAN İLE TARTIŞTILAR

F.Bahçe'yi karşılamak için Berlin'de bulunan F.Bahçeli taraftarlar ile Panathinaikos koçu Ergin Ataman arasında tartışma yaşandı. Ataman, "Güvenlik nerede" diye bağırdı.