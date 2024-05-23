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Bu kavga karakolda biter!

Yemeksepeti ile Getir’in kurucuları sosyal medya üzerinden atıştı. Yanıtlar, paylaşımlar birbirini izledi. Vatandaş, ‘Bu kavga karakolda biter’ yorumu yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:01
Bu kavga karakolda biter!

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Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın ile Getir'in kurucusu Nazım Salur arasında sosyal medya üzerinden yaşanan polemik gündem oldu. Karşılıklı paylaşımlar, yanıtlar birbirini izledi. Vatandaş yaşananları şaşkınlıkla izledi. İşte yaşananlar:

- Polemik, Nevzat Aydın'ın İngiliz medyasına ait bir sitenin haberini paylaşmasıyla başladı. Haberde; Getir'in 3 yıllık anlaşma imzaladığı İngiliz spor kulübü Tottenham'a 5 milyon sterlin borcu olduğu iddia edildi. Nevzat Aydın, haberi paylaşarak, "Getir'in antrenman sponsoru olup 3 yıllık anlaşma imzaladığı Tottenham'a 5M pound borcu varmış. Türkler olarak Premier League'e de sirayet ettik" diye yazdı.

- Getir'in kurucusu Nazım Salur'un, Aydın'ın bu paylaşımına yanıtı gecikmedi: "Nevzat bir iş bulup kendine onunla gündem olsan. Borç falan yok. Haber asılsız. Ne kadar da seviniyorsun Getir ile ilgili olumsuz bir şey gördüğünde. Hasetliğin de bir ölçüsü olmalı."

- Haberin yalanlanmasının ardından Nevzat Aydın, Salur'a cevap vermeden, "Getir'in kurucusu Nazım Salur bu haberi yalanladı, böyle bir borcun olmadığını söyledi" paylaşımı yaptı. Aydın, daha sonra Salur'un açıklamasına yanıt vererek, "Kendime göre bayağı yoğunum, sağol. İçinde olduğum sektör ile ilgili -Türkiye internet ekosistemi bayağı flaş bir gündemsiniz bence. Duyduklarımın veya bildiklerimin küçük bir kısmını bile yazmadım Nazım. 2 milyar dolar batırdın da benim iki tane yazımı mı kaldıramadın? Hasetlik demişsin de; onu da çok anlamadım neye haset edeceğimi?" ifadelerini kullandı.

- Aydın'ın açıklamalarına tekrar yanıt veren Salur, "Biz yüzde 93 ciromuzu yaptığımız Türkiye'de operasyonlarımıza devam ediyoruz. Dükkanı kapatmadık, şirketi satmadık ki para batmış olsun. Markamıza yerli yersiz saldırırsan hukuki yolla cevap alacaksın. Sana başka da cevap vermeyeceğim. İşim çok gerçekten" dedi.

AYDIN: SONUNU GETİRMEN LAZIMDI
- Bu açıklama sonrasında Aydın, tekrardan Nazım Salur'a yanıt vererek, "Beni yargıyla tehdit ediyorsun yani? Avukat orduna bir danışıp da öyle yapsaydın abuk subuk tehdidini keşke. İşinin çok yoğun olduğunu da tahmin ediyorum, Allah kolaylık versin. Başın hafifleyince devam edelim; daha yeni başlamıştık, böyle kaçıp gitmek olmadı. Madem bana bulaştın, sonunu getirmen lazımdı" diye yazdı.

- Nevzat Aydın, ardından ikinci paylaşım yaparak, "Haa bir de o kadar ülkede çuvallarla para yakıp hala yüzde 93 ciro -üstelik yurt dışındaki ortalama paket Türkiye'nin kaç katıdır bilmiyorum- Türkiye ise... Neyse. Yine de umarım toparlarsınız" notunu paylaştı.

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