Böbrekler ’tuz’la buz!

Dünya Sağlık Örgütü, diyetle günlük tuz alımının 5 gram ile sınırlandırılması önerisinde bulunuyor. Uzman Diyetisyen Ege Ramadanoğlu, fazla tuz tüketiminin zararların konusunda açıklamalarda bulunuyor. "Son yıllarda yapılan çalışmalar, diyetle fazla tuz alımının etkilerinin sadece iyi bilinen hastalıklarla sınırlı olmadığını, tip 2 diyabet ve obezite gibi beslenmeyle ilintili kronik hastalıklar için de önemli risk etmeni olabileceğini göstermektedir" diyor.

SOFRANIZA KOYMAYIN

Ramadanoğlu, tavsiyeler veriyor: Sofranıza tuzluk koymayın. Tuzu, pişirirken değil yemeğin sonunda ekleyin. Bilinçli alışveriş yapın. Bir besini tadarak tuzunu anlamayabilirsiniz. Bunun için etiket üzerinde aşağıda yazan katkıların bulunmamasına dikkat edin. Limon, baharatlar tuz ihtiyacını çok iyi oranda azaltabilir.